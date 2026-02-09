Vídeo: Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia
Els tallers mecànics de les comarques gironines avisen que el 27% dels vehicles que circulen per les carreteres de la demarcació no porten la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia. El president de la patronal dels tallers Corve, Jordi Solà, assenyala que el problema va lligat amb un parc automobilístic "envellit", que fa que molts propietaris no vulguin reparar les deficiències del seu cotxe "perquè el cost els sembla desproporcionat". De fet, Solà adverteix que en els darrers anys el parc gironís s'ha allunyat encara més dels objectius europeus pel cost dels vehicles i revela que actualment la mitjana d'edat dels cotxes de la demarcació està en quinze anys, cinc més que el que figurava abans de la pandèmia. Més informació