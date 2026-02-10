Aquests són els municipis gironins amb més pisos turístics
Roses, Castelló d’Empúries, Lloret de Mar i l’Escala tenen més d'un miler d'habitatges d'ús turístic
Girona ha reduït el parc d’habitatges d’ús turístic (HUT) en els últims anys, però continua sent la província catalana amb més oferta. Segons les últimes dades de l’INE, Girona ha passat de 22.106 pisos turístics (agost del 2020) a 17.754 (novembre del 2025), és a dir, 4.352 menys. La davallada s’ha notat especialment en l’últim any. Entre novembre del 2024 i novembre del 2025 se n’han perdut 2.356 (-11,7%). Malgrat això, el pes sobre el parc residencial es manté per sobre de les altres zones de Catalunya, amb un 3,5% d’habitatges turístics sobre el total d’habitatges censats a la demarcació.
En nombres absoluts, el municipi amb més pisos turístics de Girona és Roses (2.034), que encapçala el rànquing amb diferència. El segueixen Castelló d’Empúries (1.517) i Lloret de Mar (1.481), tres localitats que concentren una part molt important del total provincial.
A continuació apareixen altres grans zones turístiques de la província de Girona: l’Escala (1.096), Torroella de Montgrí (938), Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró (919) o Palafrugell (880).
El llistat dels municipis amb més habitatges d’ús turístic continua amb localitats de la Costa Brava. Per sota dels 900, però encara amb volums elevats, hi ha Begur (670) i Calonge i Sant Antoni (615), i tot seguit Tossa de Mar (596).
En un esglaó similar, ja per sobre dels 400, hi figuren Girona (513), Blanes (504), Llançà (477), Cadaqués (466), Pals (444), Palamós (438) i Sant Feliu de Guíxols (420).
El pes sobre el parc d’habitatges
Si el criteri no és el volum sinó la proporció d’habitatges turístics sobre el total d’habitatges censats, el rànquing canvia. El percentatge més alt és el de Sales de Llierca (20,69%), amb 18 pisos turístics. El segueix Portbou (15,22%), on n’hi ha 166.
En aquesta classificació també sobresurten municipis amb molta presència turística però amb parcs d’habitatge més reduïts: Cadaqués (12,95%; 466 pisos) i Begur (11,92%; 670 pisos). I un altre cas clar és Vilaür (11,61%), que tot i tenir 13 pisos turístics, concentra un percentatge molt elevat sobre el seu parc residencial.
Entre els municipis amb molts pisos turístics que, a més, registren un pes elevat sobre el total d’habitatges, destaquen Castelló d’Empúries (9,27%; 1.517 pisos), Roses (8,22%; 2.034 pisos), Tossa de Mar (8,39%; 596 pisos), Torroella de Montgrí (8,00%; 938 pisos) i l’Escala (7,24%; 1.096 pisos).
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau