Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

MWC '26

Clockio.net participa per segon any al Mobile World Congress i és l'única empresa de l'Alt Empordà que hi assisteix

L'objectiu és consolidar posicionament, mostrar les darreres millores i reforçar la seva visibilitat tecnològica i empresarial

Integrants Clockio.net a l'estand del MWC 2025.

Integrants Clockio.net a l'estand del MWC 2025. / Clockio.net

Redacció

Redacció

Vilafant

Clockio.net participarà al Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrarà a Barcelona del 2 al 5 de març. L'empresa tecnològica, amb seu a Vilafant, hi assistirà per segon any consecutiu i tornarà a ser l'única empresa de l'Alt Empordà present al congrés.

Després d'una primera experiència que qualifica de "positiva" en l'edició passada, la companyia afronta aquesta nova presència a la fira amb l'objectiu de reforçar el seu posicionament al mercat, donar a conèixer les últimes millores de la plataforma i ampliar la seva visibilitat dins l'ecosistema tecnològic i empresarial, tant a escala nacional com internacional.

Presència a l'Espai Catalonia

Clockio.net s'ubicarà a l'Espai Catalonia (Congress Square S210 + CS220), a l'estand 36, des d'on mostrarà l'evolució de l'eina cap a una plataforma integral de recursos humans. El nou desenvolupament manté funcionalitats clau del programari original, com el control horari, la gestió de vacances i permisos o l'assignació de tasques per projectes, i incorpora novetats com la integració d'intel·ligència artificial.

Un treballador mirant la pantalla d'inici de l'aplicació Clockio.net.

Un treballador mirant la pantalla d'inici de l'aplicació Clockio.net. / Clockio.net

Entre les principals millores, la firma destaca la gestió documental, un mòdul que integra sistemes de signatura digital i que permet assegurar la traçabilitat entre l'empresa i els treballadors.

"Ha fet un salt en clients i funcionalitats"

Amb aquesta segona participació al MWC, Clockio.net afirma que fa un pas més en la seva estratègia de creixement i visibilitat i que referma el seu compromís amb la innovació i la qualitat per consolidar-se com a referent tecnològic a la comarca.

Notícies relacionades

El CEO de la companyia, Albert Alemany, assegura que la plataforma ha viscut una evolució notable. "Clockio.net ha fet un salt en clients i en funcionalitats; ja disposa d'una plataforma integral de recursos humans que facilita el dia a dia de l'empresa", conclou.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents