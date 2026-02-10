Figueres acull una reunió transfronterera de pensionistes per coordinar propostes
El primer contacte fixa una "coordinació permanent" i obre la porta a futures col·laboracions
Les delegacions de pensionistes de la CGT dels Pirineus Orientals i de pensionistes de CCOO de Catalunya s’han reunit a la seu de CCOO a Figueres per establir un primer marc de treball conjunt i explorar accions coordinades entre Occitània i Catalunya.
La trobada, plantejada com un primer contacte, ha servit per posar sobre la taula quatre àmbits en què volen col·laborar: pensions, cures, sanitat i mobilitat de les persones jubilades als dos territoris. Segons les delegacions, un dels elements compartits és el "deteriorament progressiu" dels serveis, una preocupació que situen com a punt de partida per a les futures iniciatives conjuntes.
Com a resultat de la reunió, els dos col·lectius han acordat "mantenir una coordinació permanent" i obrir un treball específic sobre el transport transfronterer. Entre les qüestions a estudiar, hi ha la possibilitat d’avançar cap a la gratuïtat del transport per a persones jubilades "segons nivell econòmic".
