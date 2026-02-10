Food for Joe dispara un 67% la facturació i arriba als 8,7 milions d'euros
L'empresa d’alimentació cuinada per a gossos i gats preveu créixer entre un 30% i un 40% aquest 2026
Food for Joe, l’empresa d’alimentació cuinada natural per a gossos i gats cofundada pel gironí Josep Casas, ha tancat el 2025 amb una facturació superior als 8,7 milions d’euros, un 67% més que un any enrere, i preveu créixer entre un 30% i un 40% aquest 2026. En aquest full de ruta, la companyia ha reforçat la seva capacitat operativa amb l’obertura del seu primer magatzem logístic propi a Massanes, a l’antiga nau de Naturitas.
Actualment, Food for Joe produeix vuit tones diàries al seu obrador de Galícia i assegura que compta amb més de 15.000 clients recurrents. El model de negoci combina el canal directe al consumidor —amb un sistema basat en subscripcions— i la venda a botigues especialitzades, distribuïdors i clíniques veterinàries. La marca també detalla que ja és present en uns 650 punts de venda especialitzats.
Per sostenir aquesta expansió, l’empresa ha completat tres rondes d’inversió que li han permès captar un total de tres milions d’euros, destinats a escalar capacitat productiva, reforçar logística i consolidar presència en mercats que consideren estratègics. En aquest sentit, l'empresa té com a objectiu consolidar-se a l’Estat i reforçar la presència a mercats com França, Itàlia i Portugal.
Una nau de 4.000 metres quadrats
Un dels seus principals moviments durant el 2025 va ser la posada en marxa al septembre del seu primer magatzem logístic propi a Massanes, ubicat a l’antiga nau de Naturitas. El centre, d’uns 4.000 metres quadrats, ha de permetre gestionar aproximadament el 60% de les comandes de la companyia, tant les del client final com les del canal professional.
La posada en funcionament del magatzem va suposar una inversió superior als 450.000 euros, destinada sobretot a la instal·lació de cambres de congelació amb capacitat per a més de 250 palets, una infraestructura clau per garantir la correcta conservació del producte.
Food for Joe va ser fundada l’any 2021 per Albane Sabatier i el gironí Josep Casas, enginyer i emprenedor amb una àmplia trajectòria en el sector del benestar i la salut, i cofundador també de Naturitas. Precisament, la nau que ara ocupa Food for Joe havia estat el centre logístic de Naturitas des del 2019, fins que la companyia va decidir externalitzar aquesta activitat.
L’empresa, formada per un equip d'unes 70 persones, situa el seu creixement en un context de transformació del mercat. "La nostra meta no és només alimentar millor les mascotes, sinó canviar les mentalitats dels seus propietaris, els nostres clients", afirma Albane, cofundadora. "Cada cop més famílies entenen que la salut de les seves mascotes comença a la cuina, i és aquí on volem marcar la diferència", afegeix Josep Casas, CEO de la companyia.
