Consell de Ministres
El Govern prohibirà a les elèctriques fer trucades ‘spam’ per vendre llum, però permetrà les de gas
El Ministeri per a la Transició Ecològica aprova aquest dimarts una norma amb què les companyies d’electricitat s’exposen a multes de fins a 6 milions d’euros
El final dels ‘porta a porta’
Sara Ledo
S’ha acabat l’‘spam’ telefònic de les companyies elèctriques. El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret llei que prohibirà contractar llum via telefònica. És a dir, les empreses no podran fer trucades per mirar de convèncer els consumidors perquè es canviïn de comercialitzador elèctric, tret que així ho expressin els clients. Les companyies que se saltin la norma s’enfrontaran a multes d’entre 600.001 i sis milions d’euros, al considerar aquesta pràctica com a greu segons la llei del sector elèctric, tal com ha avançat ‘El País’ i ha confirmat El Periódico.
Al tractar-se d’una actualització del reglament general de subministrament, comercialització i agregació d’energia elèctrica, el reial decret llei no inclou la prohibició de les trucades ‘spam’ de subministrament gasista. Així, a diferència del que va passar el 2018, quan el Govern va acabar amb el ‘porta a porta’ de les comercialitzadores de llum i gas alhora, en aquest cas es limita la prohibició a les trucades d’empreses elèctriques. És a dir, les energètiques no podran fer ofertes telefòniques d’electricitat, però sí de gas natural.
Segons les dades del Panel de Llars de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), un 16,5% de les llars que van canviar d’oferta elèctrica en el segon semestre del 2024 (últim període sobre el qual hi ha dades disponibles) ho van fer després que l’empresa comercialitzadora s’hi dirigís per telèfon sense que ho haguessin sol·licitat prèviament. En el cas del gas natural, aquest percentatge va ser del 14,4%.
Altres mesures
Més enllà de l’‘spam’ telefònic, el Ministeri per a la Transició Ecològica inclou altres mesures com mirar d’assegurar-se que els consumidors de llum comprenen què estan firmant quan contracten un nou subministrament. L’Executiu obligarà les companyies a enviar el contracte als clients i, alhora, a presentar un document amb informació simple i pròxima perquè els usuaris entenguin exactament quines són les condicions d’aquesta nova contractació, segons ha explicat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en una entrevista a Eldiario.es. Aquesta mesura s’aplicarà igualment en el cas de potencials variacions de preu o canvis de condicions que es facin en el futur.
D’altra banda, la norma també dona més flexibilitat als clients davant les empreses, a l’incloure la possibilitat que tant petites empreses com llars –usuaris amb una potència contractada inferior a 15 quilowatts (kW)– puguin rescindir els contractes en qualsevol moment, sense penalització, tret que sigui abans de la primera pròrroga anual d’un contracte a preu fix en el mercat lliure. En aquest cas, la penalització només podrà ser del 5% de l’energia pendent de facturar en aquest exercici com a màxim; tot i que si el canvi el fa un consumidor vulnerable per acollir-se a la tarifa regulada –preu de venda al petit consumidor (PVPC)– no es podrà aplicar cap càstig.
