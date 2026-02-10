Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MicroBank i la Fundació Farinera Girona signen un conveni de col·laboració per incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora

Amb l'acord s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros

Francesc Bosch, vicepresident de la Fundació Farinera Girona, i Josep Mª González, director territorial de CaixaBank a Catalunya.

Francesc Bosch, vicepresident de la Fundació Farinera Girona, i Josep Mª González, director territorial de CaixaBank a Catalunya. / CaixaBank

Redacció

Redacció

Girona

MicroBank, el banc social de CaixaBank, i la Fundació Farinera Girona han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. L’acord ha estat signat per Josep Mª González, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i Francesc Bosch, vicepresident de la Fundació Farinera Girona.

Segons expliquen en un comunicat, amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, tant per a la creació com ampliació de microempreses, afavorint la igualtat d'oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros; i els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 30.000 euros.

Amb aquest conveni, la Fundació Farinera Girona es compromet a detectar les necessitats de finançament, per tal de promoure l' autoocupació i l' establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d' autònoms. Així mateix, oferirà assessorament i analitzarà la viabilitat del projecte, la qual cosa suposa l' elaboració d' un pla d' empresa i un informe favorable de viabilitat. Després d'aquest assessorament previ, els projectes seleccionats seran dirigits a MicroBank per a una anàlisi final i aprovació, si escau, de les sol·licituds de finançament.

