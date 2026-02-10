La plataforma UGC Slalom obre una ronda d'inversió de 500.000 euros
La firma preveu assolir una facturació de 7,7 milions d’euros l'any 2028
UGC Slalom, una startup impulsada per la gironina Pia Mill i Berta Quirante, ha llançat la seva primera ronda d’inversió de 500.000 euros amb l'objectiu d'impulsar la seva plataforma que posa en contacte creadors de continguts i marques.
Actualment, UGC Slalom compta amb més de 25 clients actius i una facturació mensual d’entre 20.000 i 30.000 euros. L’objectiu de la firma per als pròxims tres anys és escalar el model, internacionalitzar la plataforma i assolir una facturació de 7,7 milions d’euros.
Segons detallen en un comunicat, un vídeo de 15 segons pot costar 99 euros a la marca, dels quals uns 69 euros van al creador i el marge restant a la plataforma, movent-se en rangs habituals d'entre 99 i 300 euros per peça segons format i complexitat, detallen.
L’empresa se situa en el nínxol del UGC professionalitzat, un segment que a Espanya va moure uns 781 milions d’euros el 2024 i que podria arribar als 2.000 milions el 2030, segons assegura la companyia citant l’últim informe de Kolsquare Budget Report 2025.
