Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

Els organitzadors busquen data per celebrar la trobada en el que una quinzena de ponents posarà a debat el futur econòmic i territorial de les comarques gironines

Redacció

Redacció

Girona

La Jornada Girona Accelera 2026 que s'havia de celebrar aquest dijous 12 de febrer s'ha cancel·lat davant l'alerta de Protecció Civil de forts vents a Catalunya. La nova data per celebrar l'esdeveniment és el 27 de març.

La trobada reunirà representants del món institucional i empresarial amb l’objectiu d’analitzar els grans vectors de transformació que marcaran el futur de Girona i les seves comarques, en un context de canvi econòmic, transició energètica i necessitat de reforçar la competitivitat del territori a partir de la col·laboració publicoprivada.

