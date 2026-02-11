Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous
Els organitzadors busquen data per celebrar la trobada en el que una quinzena de ponents posarà a debat el futur econòmic i territorial de les comarques gironines
La Jornada Girona Accelera 2026 que s'havia de celebrar aquest dijous 12 de febrer s'ha cancel·lat davant l'alerta de Protecció Civil de forts vents a Catalunya. La nova data per celebrar l'esdeveniment és el 27 de març.
La trobada reunirà representants del món institucional i empresarial amb l’objectiu d’analitzar els grans vectors de transformació que marcaran el futur de Girona i les seves comarques, en un context de canvi econòmic, transició energètica i necessitat de reforçar la competitivitat del territori a partir de la col·laboració publicoprivada.
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts