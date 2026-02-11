Un dels fundadors de la gironina Fundcraft es desvincula de l'empresa
La companyia obre una oficina a París amb l'objectiu que serveixi de "model i trampolí" per a una expansió europea més àmplia
Fundcraft, l'empresa nascuda a Girona i Luxemburg especialitzada en infraestructura digital per a la gestió de fons d’inversió, afronta una nova etapa marcada per dos moviments: l’obertura d’una oficina a París i la sortida d’un dels seus fundadors, Víctor Martin, fins ara director tecnològic (CTO). La firma fa així un pas més en l’expansió internacional mentre reordena l’estructura interna en un moment de creixement.
Martin va fer pública la seva desvinculació amb un missatge a LinkedIn fa unes setmanes, on reconeixia que "no ha estat fàcil", però que, després de cinc anys "intensos", el seu camí i el de Fundcraft se separaven, malgrat que no donava detalls de la seva sortida. En el mateix text, Martin agraïa la feina compartida amb equip, inversors, clients i socis, i defensava que l’empresa "aconseguirà grans coses" en els pròxims anys.
Des de Fundcraft, la sortida es presenta com un canvi previst dins el full de ruta de la companyia. Segons fonts de l’empresa, la marxa de Martin "és el resultat d’una transició de lideratge planificada" en un pas cap a una fase de creixement accelerat.
Créixer a Europa
En paral·lel a aquest moviment en la cupula de la companyia, Fundcraft ha anunciat l’obertura d’una oficina a París. En aquest context, la companyia ha comunicat el nomenament de Christian Senitz com a director d’operacions i la designació de Thomas Ibanez com a responsable del mercat francès.
Des de l'empresa consideren que França és "un mercat estratègic". Fonts de la companyia expliquen a aquest diari que l'obertura respon a "la forta demanda" de gestors d’actius francesos i internacionals que busquen models operatius que puguin "donar suport a la democratització dels mercats privats".
Les mateixes fonts assenyalen que França concentra "complexitat reguladora", més participació d’inversors minoristes i altes expectatives institucionals, i que l’oficina de París vol servir de "model i trampolí" per a una expansió europea més àmplia quan arribi el moment.
Més clients
La reorganització i l’aterratge a França arriben amb un balanç de creixement al darrere. Fundcraft no publica xifres de facturació, però segons fonts de l’empresa, el 2025 va incrementar la seva base de clients "en més d’un 75% interanual" i va registrar un fort avanç dels ingressos recurrents impulsat per nous llançaments i migracions de fons.
En volum gestionat a través de la plataforma, l’evolució també és significativa. L’any passat, aquest diari ja va explicar que Fundcraft treballava al maig amb uns 12.000 milions d’euros en compromisos de capital (commitments) i que aspirava a superar els 20.000 milions. Ara, segons fonts de l’empresa, el 2025 s’ha tancat amb aproximadament 15.000 milions d’euros en compromisos a la plataforma, un creixement que asseguren que és "proper al 60% interanual".
L’empresa interpreta aquestes dades com un "salt d’escala", amb l’entrada de fons més grans i operacions destacades. Segons fonts de l’empresa, l’objectiu a mitjà termini és arribar als 100.000 milions d’euros en compromisos de fons a la plataforma.
Per sostenir aquesta fase d’expansió, Fundcraft detalla que ha tancat finançament de creixement amb Riverside Acceleration Capital. Segons les mateixes fonts, aquesta operació els permet executar el pla estratègic, impulsar l’expansió a França i augmentar la inversió en desenvolupament de producte i desplegament d’IA a la plataforma.
Actualment, l'empresa dona feina a unes 150 persones a tot Europa. Fa un any l'empresa va fer públic que deixava les seves instal·lacions al carrer Barcelona i traslladava la seva oficina central al Girona Hub. Aquesta decisió arribava després d’una ronda d’inversió en què la firma va aixecar 11 milions d’euros, amb l’objectiu d’accelerar la seva expansió geogràfica i de producte i consolidar-se com el principal proveïdor europeu en operacions digitals per a fons d’inversió.
