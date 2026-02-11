La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial
Actualment és també vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC)
L’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE) ha reelegit la farmacèutica figuerenca Carme Rigall com a presidenta, en el marc de la recent renovació del seu òrgan de govern.
Rigall, titular d’oficina de farmàcia des de 1998, compta amb una àmplia trajectòria professional i experiència en àmbits com l’ortopèdia, les fórmules magistrals i l’homeopatia. Actualment, és també vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), de la qual forma part l’AGFE.
Amb aquesta reelecció, la nova Junta Directiva de l’AGFE queda constituïda per Carme Rigall, presidenta, Sílvia Valent, vicepresidenta, Alba Gómez, secretària, Pau Quirante, tresorer, Joana Bellsolà, vocal, i Ferran Castells, vocal.
L’AGFE és l’associació provincial de Girona integrada a la FEFAC. Treballa per representar, defensar i promoure els interessos de les farmàcies de la demarcació, així com per impulsar iniciatives que reforcin el paper sanitari i social de la farmàcia comunitària.
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts