La creació de noves empreses a Girona registra el millor any des de 2007
L’any 2025 es van registrar 2.099 societats, un 6,3% més que l’any anterior
El capital mitjà de les noves companyies creix un 29% fins als 64.494 euros
Més de 600 mercantils abaixen la persiana
L’estadística anual de constitució i dissolució de societats mercantils el 2025 a Girona, publicada ahir per l’INE, deixa registres destacats en relació als últims anys. L’any passat es van posar en marxa 2.099 noves empreses, un 6,3% més que el 2024 i el volum més alt des del 2007. També és rellevant el capital mitjà de les noves societats, 64.494 euros, 29% més que el de l’any anterior i un dels més elevats de la sèrie estadística històrica iniciada l’any 2008. Pel que fa als tancaments d’empreses, van abaixar la persiana 603 empreses, la xifra més baixa dels últims quatre anys.
Les dades de creació d’empreses de la província de Girona segueixen la tendència del conjunt d’Espanya, on l’any passat van iniciar l’activitat 127.533 societats, un 7,9% més que el 2024 i el segon volum més alt des del 2007 (143.304). El rècord és de 149.471 societats creades el 2006. El 2025 va ser el tercer any consecutiu de creixement en el registre de noves empreses.
Per sectors, van destacar l’immobiliari, financer i assegurances, amb el 19% de les societats mercantils estrenades, i el comerç, amb el 16,2%. El capital subscrit per a la constitució va créixer un 1,4%, mentre que el capital mitjà va disminuir un 6,0%.
Les comunitats amb més inici de societats mercantils el 2025 van ser la Comunitat de Madrid (28.348), Catalunya (24.907) i Andalusia (21.503). Per contra, les que menys en van crear van ser La Rioja (481), Cantàbria (970) i la Comunitat Foral de Navarra (1.033).
Madri i Andalusia, on tanquen més empreses
Pel que fa als tancaments d’empreses, van abaixar la persiana 26.073 empreses a tot l’Estat, un 3,7% més que l’exercici anterior i la segona xifra més alta de la sèrie, només superada per les 26.584 clausures del 2022. També en aquest paràmetre, el 2025 és el tercer any seguit amb augment en el tancament de societats mercantils.
De les dissolucions del 2025, 21.767 van ser voluntàries (un 4,3% més) i 2.266 per fusió (+8,5%). El 19,6% va correspondre al comerç i el 15,9% a la construcció.
La Comunitat de Madrid (7.964), Andalusia (4.540) i la Comunitat Valenciana (1.900) van comptabilitzar els majors tancaments, mentre que Navarra (93), La Rioja (162) i Cantàbria (309) van registrar les dades més baixes.
