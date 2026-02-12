Un duotràiler elèctric comença a fer proves de circulació entre Martorell i Maçanet
En una segona fase, el vehicle farà una ruta intermodal entre Espanya i Alemanya amb recàrrega a Vilamalla
El grup aragonès Sesé ha posat en marxa de la mà d'Scania, dins del consorci Zefes, la primera prova d’un duotràiler elèctric a l’Estat. El vehicle començarà a operar a partir del febrer en una de les rutes habituals de la companyia, cobrint els 90 quilòmetres que separen Martorell i Maçanet de la Selva, amb dos recorreguts diaris en aquesta fase inicial.
L’objectiu del projecte és avaluar l’eficiència operativa del duotràiler i identificar les necessitats perquè l’electrificació s’integri en el transport pesant per carretera sense comprometre la competitivitat. Segons informa l'empresa en una nota de premsa, aquest tipus de combinació pot reduir a la meitat el nombre de trajectes necessaris per moure la mateixa càrrega i, alhora, contribuir a disminuir l’impacte ambiental del transport per carretera.
Durant la fase pilot, els impulsors analitzaran tant el rendiment del vehicle i la reducció d’emissions com la viabilitat de les infraestructures de recàrrega existents i les necessitats futures per escalar aquest tipus d’operacions.
El responsable de sostenibilitat de Sesé, Héctor Cebrián, assenyala que "el camí cap a un transport per carretera més sostenible passa per desenvolupar solucions que no comprometin la capacitat operativa de les empreses" i defensa que la combinació d’alternatives eficients amb "un ampli ventall d’energies disponibles" permet avançar en la descarbonització "sense perdre competitivitat".
Segona fase amb parada a Vilamalla
A més, les previsions de la companyia apunten que, en una segona fase, el vehicle realitzarà una ruta intermodal entre Espanya i Alemanya, fent servir de manera habitual el carregador MCS de Vilamalla.
Des de Scania Ibèrica, el responsable de sostenibilitat, Alex Neri, afirma que "l’electrificació del transport pesant no és una visió de futur, sinó una realitat que ja està operant en rutes exigents com aquesta", i assegura que l’objectiu és acompanyar clients com Sesé en el procés de descarbonització "mantenint la competitivitat" de les operacions.
Per la seva banda, el coordinador tècnic de Zefes, Ben Kraaijenhagen, considera que el duotràiler elèctric és "un pas important" per implementar vehicles pesants de zero emissions en operatives logístiques i que pot incentivar la inversió en infraestructura energètica per accelerar el camí cap al transport de zero emissions.
