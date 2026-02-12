Protesta
Els agricultors col·lapsen Madrid en contra del tractat amb Mercosur
Milers de manifestants van denunciar "la mort del sector" si s’aplica l’acord en una marxa lenta amb 367 tractors
María Jesús Ibáñez
Xiulets, petards i botzines de tractors, pancartes amb proclames com ara No a Mercosur. Menjarem carn hormonada i En defensa del camp que alimenta Europa i dos taüts per simbolitzar "la mort del camp", amb una gran creu custodiada per un agricultor disfressat de sacerdot. Amb aquesta escenografia van il·lustrar ahir el final de l’activitat agrària a Espanya els 2.500 productors que, al volant de 367 tractors, van circular a marxa lenta pels carrers del centre de Madrid, entre la plaça Colón, que va ser el punt de concentració, i la seu del Ministeri d’Agricultura, el qual culpen de no estar fent prou per defensar el sector.
Un dispositiu de seguretat compost per més de 1.800 agents entre policia i Guàrdia Civil va acompanyar, a primera hora d’ahir, els manifestants que, arribats de punts de tot Espanya, van protestar contra l’acord comercial firmat per la Comissió Europea amb Mercosur, i avalat pel Govern d’Espanya, que consideren que suposarà una competència deslleial per als aliments de proximitat que ells produeixen.
La tractorada, convocada per les organitzacions agràries Unió d’Unions (UdU) i Unió Nacional d’Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi), va començar de matinada, malgrat el mal temps, en cinc columnes que van sortir de les localitats madrilenyes de Torrejón de la Calzada, Robregordo i Arganda del Rey, des d’El Espinar (Segòvia) i des de Guadalajara. La Delegació del Govern de Madrid va informar que l’arribada a la capital es va fer "amb normalitat" des dels punts d’origen, "amb la participació de 367 tractors", uns quants menys dels 500 previstos inicialment.
Agricultura "condemnada"
Juan Vicente García, arribat a Madrid des d’Altarejos, a Conca, va estar dos dies conduint el tractor fins a Madrid, perquè, segons va assegurar, el camp espanyol s’hi juga "el present, el futur i la dignitat". Si el Govern no "reflexiona" i no canvia el rumb de les actuals polítiques agràries, "l’agricultura està condemnada", va lamentar, indignat. Com la resta de companys, vol que l’acord amb Mercosur no es faci efectiu, perquè si és així "enfonsarà l’agricultura", va informar Héctor González.
Les organitzacions convocants van mantenir la mobilització perquè consideren que, malgrat la paralització de l’acord amb Mercosur per part del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) i tot i que el Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana les clàusules de salvaguarda que protegeixen les seves produccions, la posada en marxa del pacte comercial segueix endavant, "en vista que la Comissió Europea estaria intentant que entrés en vigor provisionalment", asseguren. El camp "fa anys que ha de suportar una gran pressió, amb costos de producció cada vegada més alts", afirmen.
També reclamen que la UE millori els protocols de sanitat animal davant les malalties que afecten el bestiar, uns protocols que s’han mostrat ineficients i més centrats en el sacrifici preventiu de caps de bestiar que no pas a prendre mesures de control, va assenyalar Raquel Serrat, coordinadora del sindicat Unió de Pagesos.
