Els empresaris gironins crítics amb l'alerta per vent: "És centralisme barceloní, no és bo tractar tot Catalunya per igual"
La Cambra de Comerç de Girona, la FOEG i Asetrans demanen que les decisions sobre els episodis meteorològics adversos es prenguin amb més criteri territorial
La declaració d'alerta per vent de "risc extrem" i les mesures associades, amb recomanacions d'evitar desplaçaments i de fer teletreball sempre que sigui possible, han generat crítiques des del sector empresarial gironí. La Cambra de Comerç de Girona, la FOEG i Asetrans coincideixen a demanar que les decisions sobre els episodis meteorològics adversos es prenguin amb més criteri territorial i alerten de l'impacte directe que tenen sobre l'activitat econòmica.
El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, sosté que la jornada d'aquest dijous s'ha traduït en una baixada notable del ritme d'activitat i que això afecta especialment el comerç i els negocis que depenen del moviment al carrer. "Es veu un ritme molt baix amb poca circulació i menys concurrència de clients", relata en declaracions a Diari de Girona. També avisa que el cop és més dur per a les petites empreses, perquè amb plantilles reduïdes "només que falli un treballador" el percentatge d'absències és molt alt i, tot i així, s'ha de mantenir el servei.
Fàbrega considera que s'ha aplicat un criteri massa uniforme i ho atribueix a un "centralisme barceloní" en la presa de decisions. En aquest sentit, assegura que "tractar tot Catalunya per igual" en un episodi com aquest "no és bo" i defensa que la tecnologia permet "discriminar perfectament per zones" en funció de l'afectació real. El president de la Cambra també recorda que hi ha treballadors que ja arrossegaven problemes de mobilitat per les incidències a Rodalies.
Conseqüències directes
En la mateixa línia, la FOEG (Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona) ha expressat el seu desacord amb una paralització o limitació de l'activitat aplicada de manera generalitzada i reclama que les mesures s'haguessin pres amb un criteri de "proporcionalitat i adequació territorial". La patronal sosté que, a les comarques gironines, "en la major part del territori" la situació no ha tingut una afectació equiparable a la de l'àrea metropolitana, i adverteix que qualsevol aturada té conseqüències directes sobre la productivitat, el compliment de comandes, la logística i els costos, especialment per a les pimes.
En un comunicat, la FOEG també situa l'episodi en un inici d'any "especialment complex" per a l'activitat econòmica, amb disfuncions que afecten la mobilitat i la competitivitat, i reclama protocols clars i territorialitzats per poder ajustar les decisions a cada realitat i evitar aturades generals quan, a parer seu, no hi ha una "afectació objectiva" equivalent arreu.
La crítica la comparteix el director d'Asetrans (Associació de Transportistes de Girona), Jordi Esparraguera, que defensa que les decisions han de prioritzar la seguretat, però "han de ser molt a peu de territori". Recorda que el transport és un sector "global" que va d'un lloc a l'altre i posa exemples d'experiències prèvies amb restriccions totals que no sempre es corresponen amb el que passa sobre el terreny. En el seu cas, remarca que l'afectació d'aquest dijous té conseqüències directes: "El transport internacional estem bloquejats a la Jonquera perquè hi ha un tall", exposa en declaracions a aquest diari.
Esparraguera diferencia entre limitacions, com restriccions de velocitat o d'avançament, que el sector "entoma bé", i restriccions que obliguen a parar. "La feina que no fem avui l'hem d'acabar fent demà", afirma.
En aquest context, les entitats empresarials gironines insisteixen que la seguretat ha de ser prioritària, però reclamen que la resposta institucional sigui més afinada per territori per minimitzar l'impacte sobre l'activitat econòmica quan les condicions no són iguals a tot el país.
