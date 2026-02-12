El Gironès i la Selva, les comarques gironines on més creix el nombre de treballadors al gener
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 83.560 persones respecte a l'any passat
Totes les comarques gironines arrenquen el 2026 amb més treballadors que l'any anterior. Tot i això, com ja va passar al desembre, el Gironès i la Selva són les úniques que van registrar un augment superior a la mitjana catalana, totes dues amb un increment del 2,4% interanual.
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 83.560 persones el gener del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que suposa un increment del 2,3% i se situa en 3.650.730 persones, segons resultats provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats van créixer a totes les comarques excepte a l’Alta Ribagorça (-1,1%). Els augments més destacats, en termes relatius, van ser els del Baix Penedès (4,1%), Osona1 (3,9%), les Garrigues (3,4%) i el Tarragonès (3,1%).
A la província de Girona, per darrere dels increments registrats al Gironès i la Selva se situen: el Baix Empordà, amb una pujada del 2,2%; l'Alt Empordà (+2,1%); la Cerdanya (+1,6%); la Garrotxa (+1,5%); el Pla de l'Estany (+1%); i el Ripollès (+0,7%).
Cau a un 18% dels municipis
Als municipis de Catalunya, el nombre d’afiliats va augmentar o es va mantenir estable al 82% dels municipis (775 municipis). L’Idescat destaca el fet que tots els municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya augmenten el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, encapçalats, en nombres relatius, per l’Hospitalet de Llobregat i Manresa (3,5%, en tots dos casos), seguits de Granollers (3,4%), i de Vic i Vilanova i la Geltrú (3,2%, tots dos).
Per sexes, l’augment interanual és força similar entre els homes (2,3%) i les dones (2,4%), amb 39.040 i 44.525 afiliats més, respectivament. I per edat, destaquen els increments del grup més jove (5,0%) i del de més edat (5,1%) al conjunt de Catalunya, segons recull l'agència ACN.
La variació en els increments per sectors es veu afectada per la nova Classificació Catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2025), una revisió de l’estructura anterior que és la que es va utilitzar fins a desembre de l’any passat. Amb la nova classificació d’activitats, tots els sectors econòmics van incrementar el nombre de noves afiliacions excepte la construcció. En aquest, van disminuir un 1,8% al conjunt de Catalunya, amb 4.135 afiliacions menys que al mateix mes de l’any anterior. El sector dels serveis van augmentar en 86.505 afiliacions al gener respecte al mateix mes de l’any anterior, i va registrar un increment del 2,9%. Pel que fa a la indústria, l’augment de les afiliacions va ser de l’1,7% al gener en relació amb un any enrere (8.435 afiliacions). Finalment, a l’agricultura van augmentar un 1,1%, amb 545 afiliacions més que un any enrere.
