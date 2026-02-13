Els preus s'abaixen tres dècimes al gener a Girona arran de les rebaixes i la inflació interanual davalla al 2%
La factura de l'aigua s'encareix un 9,5% però llum, gas i combustibles són lleugerament més barats que fa un any
Els preus s'han abaratit tres dècimes aquest gener a les comarques gironines arran de les rebaixes i els descensos vinculats al sector turístic perquè s'està en plena temporada baixa. De fet, la roba i el calçat s'han abaixat un 11,4% i els paquets turístics, al seu torn, un 12,4%. A l'altre costat de la balança hi ha la factura de l'aigua, que s'ha encarit un 9,5%. Això, però, de moment no es trasllada a la resta de subministraments. El paquet format per llum, gas i carburants s'ha apujat un 0,7% aquest gener i, de fet, és lleugerament més barat que ara fa un any (un -0,8%). Els aliments, que formen part de la cistella del dia a dia, s'han encarit un 0,4%. Pel que fa a l'IPC interanual, aquest gener baixa tres dècimes i tanca el mes al 2%.
Després d'apujar-se dues dècimes al desembre, l'Índex de Preus al Consum (IPC) obre el 2026 amb moderació. Perquè durant el gener, a les comarques gironines els preus s'han reduït tres dècimes (-0,3%). Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'INE, aquest descens, sobretot, s'explica per dos motius. Per una banda, la campanya de rebaixes; i per l'altra, el fet que s'estigui en plena temporada baixa.
Entrant més en detall, durant el darrer mes els preus de la roba i el calçat s'han abaratit, respectivament, un 11,5 i un 11%. I els paquets turístics i els allotjaments, al seu torn, ho han fet en un 12,4 i un 5%.
En paral·lel, entre aquells productes i serveis que també han reduït preus s'hi troben els serveis de transport de passatgers (-7,5%), el lloguer de vehicles (-1,5%) o els articles tèxtils i de parament de la llar (-8,8 i -1,9%).
Per contra, però, sí que destaca l'alça que s'ha registrat amb el subministrament d'aigua. Aquest gener, obrir l'aixeta per dutxar-se o cuinar costa un 9,5% més. I en comparació amb el mateix mes de l'any passat, ara les factures s'han encarit un 11,3%.
Això, però, de moment no es trasllada a la resta de subministraments. Perquè el paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants ha tancat el gener amb un lleuger increment del 0,7%. I en comparació amb l'any passat, de fet, ara és una mica més barat (un 0,8% menys).
Dins aquelles despeses més vinculades amb el dia a dia, els aliments han registrat un repunt del 0,4%. Ara, anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana és un 2,1% més car que al gener del 2025.
Durant aquest gener, a les comarques gironines també s'han encarit les assegurances (+2,5%), els serveis i equips d'informació i comunicacions (+2%), el tabac (+1,1%), els medicaments i productes sanitaris (+0,4%) o el preu dels vehicles nous (+0,4%).
L'interanual baixa al 2%
A l'hora de decantar la balança, en comparació amb ara fa un any, els descensos vinculats amb les rebaixes i el turisme compensen les alces dels altres productes i serveis. I això porta a què la taxa interanual de l'IPC baixi tres dècimes en relació al desembre i tanqui el gener al 2%.
Mirant el calendari, aquest percentatge se situa a valors similars al de l'octubre del 2024 (quan va tancar a l'1,9%) o el maig del 2025 (quan va fer-ho al 2,1%). Sí que és veritat, però, que al llarg de l'any passat la inflació interanual no va superar en cap moment el 3% i va fluctuar, això sí, per damunt del 2% (assolint el màxim el mes de febrer, quan l'IPC interanual va tancar al 2,9%).
