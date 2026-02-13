Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Leitat col·laborarà amb la Cambra de Comerç per impulsar la innovació a l’ecosistema empresarial gironí

Ambdues entitats signen un conveni per facilitar projectes d’innovació, accés a programes europeus i suport tecnològic a les empreses

El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, i el director general de Leitat, Jordi Cabrafiga. / Cambra de Comerç de Girona

Redacció

Redacció

Girona

Leitat, centre tecnològic que enguany celebra el seu 120è aniversari, i la Cambra de Comerç de Girona han signat avui un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) al territori. La signatura té com a objectiu establir un "marc estable" per fomentar la col·laboració entre ambdues institucions i facilitar que les empreses gironines puguin accedir a solucions tecnològiques avançades, participar en programes europeus i desenvolupar projectes d’innovació amb suport tècnic especialitzat.

Entre les actuacions previstes hi ha l’organització de jornades tècniques, missions comercials, esdeveniments sectorials i visites a laboratoris, així com l’intercanvi d’oportunitats de finançament i la canalització d’empreses interessades a desenvolupar projectes d’R+D+i. D’aquesta manera, a través d’aquesta col·laboració, Leitat posarà a disposició del teixit empresarial gironí la seva expertesa en àmbits com la sostenibilitat industrial, la salut, la digitalització, els nous materials, la mobilitat sostenible o l’energia.

A més, el nou acord, amb una vigència inicial de dos anys prorrogables, preveu la definició d’una comissió de seguiment, que es reunirà trimestralment per identificar oportunitats, preparar projectes concrets i avaluar els resultats de la col·laboració.

Durant l’acte de signatura, el director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, ha destacat que "la competitivitat de les empreses passa cada vegada més per la seva capacitat d’innovar. Aquest acord ens permet apropar el coneixement tecnològic a les empreses gironines i facilitar que puguin transformar reptes en oportunitats reals de creixement".

Per la seva part el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha destacat que "aquest conveni reforça el nostre compromís amb la competitivitat de les empreses gironines. Amb aquesta col·laboració amb Leitat, volem facilitar que les empreses del territori tinguin accés a oportunitats tecnològiques i a programes de finançament que els permetin fer un salt qualitatiu en els seus projectes".

La signatura s’ha complementat amb una trobada entre els equips directius de les dues institucions per explorar línies de treball conjuntes vinculades a l’impuls de projectes amb impacte en el territori.

