UP es fixa aconseguir uns preus justos i assegurar el relleu generacional com a prioritats en les eleccions agràries
El sindicat també assenyala que cal seguir treballant per reduir la burocràcia i per l'accés a l'aigua i la terra
Unió de Pagesos (UP) es fixa aconseguir uns preus justos i assegurar el relleu generacional com a principals prioritats que portarà a les eleccions agràries que s'han de celebrar el 27 de febrer. Des del sindicat assenyalen que "no pot passar" que cap pagès vengui els seus productes per sota del preu de cost i alerta que cal "ajudar" que els joves que volen ser pagesos puguin accedir a la professió. Des d'UP, però, també assenyalen que cal seguir treballant per reduir la burocràcia i per tenir "accés prioritari" a l'aigua i a la terra. El sindicat ha fet una crida a participar en les eleccions agràries, que han de determinar quines organitzacions representen el sector i lamenta que el Gremi de la Pagesia no es presenti.
La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, avisa que, si no s'aconsegueixen uns preus justos i assegurar que hi ha un relleu generacional, el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori "està en perill". En aquest sentit, Serrat ha tornat a criticar el tractat de lliure comerç amb el Mercosur que, precisament, afecta el sector agrari i ramader català. "Els números canten, perquè hi ha explotacions que tanquen perquè no són viables", assenyala.
Des d'UP assenyalen que el model català "és el més difícil de defensar" per temes com el de Mercosur. "Si els estats signen alegrament tractats internacionals que deixen en condició desfavorable a la pagesia tenim un problema. Per això és important poder-hi ser amb propostes treballades i argumentades", destaca Serrat.
Per aconseguir uns preus justos, però, des del sindicat assenyalen que només s'aconseguirà si s'aplica correctament la llei de la cadena alimentària i que hi hagi uns observatoris de preus "actualitzats i rigorosos per tots els sectors".
Amb relació al relleu generacional, el sindicat celebra que s'ha aconseguit augmentar la prima d'incorporació de 22.000 euros a 30.000, però deixen clar que cal que es vagi revisant i adequant els costos actuals perquè no quedi desfasada.
També destaquen l'ajut de cooperació al relleu, que suposa un suport econòmic a aquelles persones que es jubilen i volen traspassar la seva explotació a una persona jove que vulgui exercir la pagesia. "Necessitem que aquest ajut, que creiem que és molt important per fer-ho possible, i necessitem que es posi en marxa de manera immediata", assenyala Serrat.
Accés a l'aigua i a la terra
Una altra de les preocupacions dels pagesos és l'accés a l'aigua i a la terra per poder fer viables les explotacions agrícoles i ramaderes. En aquest sentit, el responsable de relacions interestatals i internacionals d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha deixat reivindicat unes limitacions o restriccions d'aigua que la resta d'activitats econòmiques i ha recordat que la pagesia "produeix menjar".
"No podem acabar pagant els plats trencats. Si tens garantia d'aigua acabaràs collint. Ara que hi ha aigua és moment de posar els temes sobre la taula i la inversió en recs ha de seguir", destaca.
A més, Caball assenyala que és necessari millorar l'eficiència d'aquest ús, però també considera que cal prioritzar i "ser valents" amb tots els sectors. "Ara que tenim aigua i els pantans plens, potser és el moment de ficar els temes sobre la taula", reclama.
Fauna cinegètica
Finalment, també demanen des d'UP "més pressió" amb relació a la fauna cinegètica que suposa "un problema molt important". Des del sindicat esperen reprendre la marxa perquè la llei de fauna cinegètica es desencalli al Parlament i recorden al Govern que tenen "eines" per lluitar-hi com els plans de control.
En aquest sentit, reconeixen que el pla que està vigent al Rocacorba i que afecta tretze vedats gironins ha de donar encara més fruits. Serrat també ha lamentat els dos casos nous de pesta porcina africana (PPA) apareguts, però celebra que no hagin entrat a cap granja.
