Així ha evolucionat el preu del lloguer a Girona en els últims cinc anys
Arrendar un pis de 90 metres quadrats a la província costa prop de 4.000 euros més l’any que el 2021
Llogar un pis a Girona s'ha convertit en un autèntic repte per a moltes famílies. En només cinc anys, el preu mitjà del lloguer a la província ha pujat un 48,47%, passant de 7,70 euros per metre quadrat el gener del 2021 a 11,43 euros aquest gener, segons dades del portal immobiliari Pisos.com.
Això vol dir que aquell pis de 90 metres quadrats que el 2021 podia costar uns 700 euros al mes, ara en costa més de 1.000 euros, una diferència que supera els 300 euros més cada mes i d'uns 4.000 euros més a l'any.
A la ciutat de Girona, l'increment és lleugerament més moderat, d'un 21,1%, tot i que la diferència també es nota en el cost mensual. El preu mitjà ha escalat de 9,35 a 11,33 euros per metre quadrat. Això significa que un lloguer que fa cinc anys costava uns 841 euros mensuals ara n'exigeix 1.020, uns 179 euros més al mes.
Un dels canvis més significatius en aquests darrers cinc anys és que la distància entre la capital i la resta de la província ha desaparegut. El 2021, viure a la ciutat de Girona en un pis de 90 metres quadrats significava pagar uns 140 euros més mensualment que la mitjana provincial. Avui, aquesta bretxa s'ha esborrat i el preu se situa pràcticament en el mateix nivell a la capital i al conjunt de les comarques gironines.
Poca oferta
El portal immobiliari atribueix l'escalada a la combinació de poca oferta d'habitatge de lloguer, l'impuls del lloguer turístic, la demanda creixent i salaris estancats. "La pujada del preu del lloguer supera fins i tot l’increment del preu de compra, i situa milers de llars en una cruïlla impossible, en què llogar s’ha convertit en prohibitiu", apunta el portaveu de Pisos.com, Ferran Font.
El fenomen va més enllà de Girona. A Espanya, un pis de 90 metres quadrats ha passat de 884 euros al mes el 2021 a 1.291 euros aquest any, un 46% més. A Catalunya, l'increment arriba al 63,7%. Un pis de 90 metres quadrats se situa ara als 1.478 euros, quan fa cinc anys costava 903 euros.
Les zones més cares
Si ens fixem en les províncies amb el preu més elevat, a Madrid, el preu mitjà ha passat de 12,11 a 21,81 euros per metre quadrat. Un pis de 90 metres quadrats ronda ara els 1.963 euros al mes. A la província de Barcelona, un habitatge de 90 metres quadrats ha passat dels 1.075 als 1.692 euros. A les Illes Balears, la xifra passa de 987 a 1.680 euros per la mateixa superfície.
A les capitals, les xifres són més elevades. Barcelona arriba als 30,08 euros per metre quadrat i Madrid als 29,66. Un pis de 90 metres quadrats se situa al voltant dels 2.707 euros a la capital catalana i dels 2.669 euros a Madrid.
"A Madrid i Barcelona ja parlem de xifres completament desconnectades dels salaris espanyols", assenyala Font. "Això està generant una expulsió massiva de població cap a la perifèria metropolitana i creant bosses de pobresa habitacional al centre de les grans urbs. És urgent augmentar el parc d’habitatge de lloguer assequible i regular adequadament l’activitat turística", afegeix.
En zones de l'interior de l'Estat es registren increments percentuals elevats, sovint perquè partia de preus baixos. Sòria, per exemple, passa de 4,28 a 9,23 euros per metre quadrat. Un pis de 90 metres quadrats que costava 385 euros ara en costa 831. "Continuen sent de les zones més assequibles del país", remarca Font. D'altra banda, hi ha algunes excepcions a la baixa —Ourense, Navarra, Jaén—, però són minoritàries en un mercat que, en conjunt, s'ha anat tensionant.
