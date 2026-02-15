El lloguer s'endú un 26% dels ingressos de les llars gironines
Fins a 12 capitals de l'Estat exigeixen més del 30% del pressupost familiar per pagar l’habitatge
Les famílies de les comarques gironines han de dedicar al voltant d’una quarta part dels seus ingressos nets, un 26%, per poder pagar el lloguer d’un habitatge de dues habitacions, segons un estudi del portal immobiliari Idealista basat en dades del quart trimestre del 2025.
La dada situa Girona per sota de la mitjana estatal, però manté el lloguer com una de les principals càrregues mensuals per a les llars, a tocar del llindar del 30% que habitualment recomanen els experts com a límit de prudència. En el conjunt d’Espanya, l’esforç per accedir a un lloguer arriba al 38% dels ingressos nets d’una llar mitjana, mentre que en el cas de la compra la taxa baixa fins al 26%, sense comptar l’estalvi previ necessari per a l’entrada i les despeses associades. A les comarques gironines, l'esforç per comprar se situa en un 22%.
Si el focus es posa a la ciutat de Girona, l’informe també fixa l’esforç del lloguer en el 26%, el mateix nivell que al conjunt de la província. En canvi, el percentatge per a la compra a la capital gironina se situa en el 19%, de manera que llogar requereix set punts més d’esforç que pagar una hipoteca, segons Idealista.
Màxim recomanat pels experts
En total, són 12 les capitals de l'Estat on l’esforç per llogar un habitatge de dues habitacions supera el 30% recomanat pels experts. Barcelona és ara la que exigeix un percentatge més alt dels ingressos de la llar (46% dels ingressos mitjans que percep una família a la ciutat), seguida de Palma (43%), Màlaga (41%), València (40%), Madrid (40%), Segòvia (38%), així com Alacant (38%), Las Palmas de Gran Canària (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), Sant Sebastià i Sevilla (31% en tots dos casos).
A la ciutat de Ceuta, l’esforç se situa en el 30%, mentre que per sota hi trobem Vitòria (27%), Guadalajara (27%), Cadis (27%), i Salamanca, Girona, Granada, Santander i Pontevedra, que comparteixen una taxa del 26%.
Per la seva banda, la província de Màlaga és la que exigeix un esforç més gran per llogar un habitatge, ja que arriba al 52% dels ingressos familiars. La segueixen les Balears (amb el 46% dels ingressos), Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), la Comunitat de Madrid (38%), Las Palmas (38%), València (37%) i Alacant (37%).
En la majoria dels casos, l’esforç per comprar és menor que per llogar, amb l’excepció de Sant Sebastià i Palma. A més, hi ha capitals que presenten taxes d’esforç iguals o superiors al 30% recomanat pels experts: Palma (46%), Màlaga (37%), Sant Sebastià (37%), Madrid (33%) i Barcelona (30%).
Entre les províncies, les Balears (46%) i Màlaga (46%) són les que exigeixen un esforç més gran. Les segueixen Santa Cruz de Tenerife (36%), Alacant (31%), la Comunitat de Madrid (27%) i Las Palmas (27%).
Subscriu-te per seguir llegint
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades