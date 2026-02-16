«A les farmàcies Algèmica, acompanyar el benestar metabòlic és cosa de tots»
La campanya activa entre gener i març posa el focus en l’equilibri metabòlic, l’estil de vida i l’educació en salut des de la farmàcia comunitària
Berta Colomer
Durant els mesos de gener, febrer i març, les farmàcies Algèmica han posat en marxa una campanya conjunta centrada en la cura del benestar metabòlic. L’objectiu és clar: acostar a la ciutadania informació, serveis orientatius i acompanyament professional relacionats amb el control del sucre, el colesterol, el pes i els hàbits de vida, sempre des d’un enfocament integrador, responsable i accessible.
La iniciativa reforça el paper de la farmàcia comunitària com a espai de promoció de la salut i educació sanitària. «Volem que cada farmàcia Algèmica sigui un punt de trobada entre l’evidència científica i l’acompanyament pròxim a les persones», explica Maria Cosp, coordinadora del departament de desenvolupament i formació d’Algèmica. Segons assenyala, aquesta campanya busca afavorir la presa de consciència sobre determinats factors metabòlics i oferir eines pràctiques perquè les persones puguin introduir petits canvis en el seu dia a dia, relacionats amb l’alimentació, el descans, l’activitat física o l’ús responsable de complements alimentaris de qualitat. «Ens importa especialment posar en valor la prevenció entesa com a educació i autoconeixement. El metabolisme està implicat en múltiples processos fisiològics i cuidar-lo forma part d’un enfocament global de benestar», afegeix.
La salut metabòlica, al centre
Aquest enfocament és coherent amb els valors fundacionals d’Algèmica. La marca va néixer el 2017 impulsada per un grup de farmacèutics amb una visió compartida: desenvolupar complements alimentaris amb base científica sòlida, alta qualitat i coherència fisiològica, pensats per acompanyar el consell professional en farmàcia. «El nostre propòsit sempre ha sigut reforçar el paper del farmacèutic com a agent de salut pròxim, format i amb criteri, capaç d’orientar les persones en la seva autocura diària».
Actualment, la xarxa Algèmica compta amb més de 200 farmàcies adherides a tot Espanya. Durant la campanya, aquestes farmàcies es coordinen per oferir serveis orientatius com el mesurament de paràmetres bioquímics bàsics, el càlcul de l’índex de massa corporal (IMC) i l’orientació personalitzada en hàbits de vida saludables, sense necessitat de cita prèvia. «La farmàcia és un espai de confiança i proximitat. Si volem arribar a les persones, hem de facilitar l’accés a informació clara i comprensible», afirma Maria Cosp.
Avui, que el desequilibri metabòlic i els estils de vida poc saludables són cada vegada més freqüents, iniciatives com aquesta contribueixen a sensibilitzar la població i fomentar una implicació més gran en la cura de la salut. «A Algèmica no només desenvolupem complements alimentaris. Formem, acompanyem i connectem farmàcies que comparteixen una mateixa manera d’entendre la cura: amb rigor científic i amb humanitat», remarca.
Ciència, qualitat i coherència fisiològica
Les formulacions d’Algèmica es desenvolupen i evolucionen sota la filosofia HIGH CAB: alta qualitat, absorció i biodisponibilitat. Incorporen ingredients d’elevada puresa, actius patentats recolzats per estudis científics i una selecció acurada de nutrients alineats amb la fisiologia humana. A més a més, la companyia col·labora amb centres d’investigació com la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida o el IRBLleida, amb qui treballa en el desenvolupament de solucions innovadores, com MINUDIK®, una tecnologia de vehiculació dissenyada per optimitzar la disponibilitat dels ingredients a nivell cel·lular.
A aquest compromís científic s’hi suma una clara aposta per la sostenibilitat: envasos reciclables, matèries primeres de proximitat, reducció de la petjada de carboni i proveïdors alineats amb criteris ètics i mediambientals. «Som científics, però també profundament humanistes. No aspirem a ser l’empresa més gran, sinó a ser un referent en qualitat professional i coherència humana», conclou Maria Cosp.
Amb aquesta campanya centrada en el benestar metabòlic, Algèmica consolida el seu model: una farmàcia pròxima, formada i compromesa, capaç d’acompanyar la seva comunitat a través del coneixement, l’educació en salut i un assessorament responsable.
