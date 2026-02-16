El sector turístic del Pirineu bolca la seva inversió en la sostenibilitat
Es vol aplicar tecnologia a les estacions d'esquí i allotjaments més eficients
El Pirineu, tant català com francès i andorrà, ha pres consciència de la necessitat de canviar el paradigma del seu model turístic hivernal i aquesta temporada ha bolcat la seva inversió en la sostenibilitat, amb tecnologia aplicada a les estacions d'esquí i allotjaments eficients.
Els casos es repeteixen independentment de per on es creuin aquestes fronteres de muntanya i, en el cas de l'espanyola, l'exemple és el de La Molina (Cerdanya), un domini públic gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que s'ha gastat quatre milions d'euros a liderar aquests avanços.
Les millores en diferents fronts per reduir la petjada de carboni d'aquesta estació les abandera la remodelació de l'antic refugi Niu de l'Aliga, convertit ara en un edifici "positiu" en matèria energètica, segons el director tècnic d'FGC, Xavier Perpinya.
Situat a 2.537 metres d'altura i amb capacitat per a fins a setanta persones, el seu tipus de construcció permet que les habitacions estiguin a vint graus quan la temperatura exterior és de deu graus sota zero i que les plaques solars siguin les que escalfin tota l'aigua.
El telecabina de Vallter, la gran aposta en sostenibilitat d'FGC
Un altre avanç decidit, tot i que encara sigui un projecte d'FGC per a la temporada de neu 2027-28, és el de Vallter (Ripollès), on s'estrenarà un telecabina que serà l'únic mode d'accés a aquesta àrea natural i que suposarà una inversió de 40 milions d'euros.
Si aquests dos casos se circumscriuen a Girona, el pas endavant al vessant francès del Pirineu el dona l'estació d'esquí d'Ax 3 Domaines, el director de màrqueting de la qual, Jacques Murat, concreta l'estratègia en tres fronts.
Un d'ells està enfocat en la biodiversificació i, específicament, en la protecció del gall fer, una espècie protegida d'ocell.
Es tracta que la presència d'esquiadors no interfereixi en el procés reproductiu d'aquest animal i, per a això, s'ha establert una zona en plena estació en què els clients tenen prohibit el pas, una mesura que es manté a l'estiu per als excursionistes.
Blancaneus, generació hidroelèctrica i allotjament eficient
Però Murat destaca altres accions implementades com la inversió en màquines trepitjaneu equipades per reduir la despesa energètica i que són capaces de detectar el gruix del mantell en pistes per economitzar gairebé al límit de la ciència ficció.
Ax 3 Domaines desenvolupa a més un projecte previst per al 2027, que permetrà comptar amb tres punts de generació hidroelèctrica que alimentin el sistema de producció de neu.
L'aposta aquí per allotjament eficient es vincula no a un refugi com el Niu de l'Aliga, sinó a un hotel, el Mercure, al qual el proper telecabina connecta amb l'estació d'esquí sense necessitat d'un altre transport i que ha estat pensat en clau sostenible, amb l'ús de l'aigua calenta que travessa el subsòl de la població com un dels recursos.
Plateau de Beille, l'estació francesa més eficient
Molt a prop, Plateau de Beille és un altre espai que, com detalla el seu director, Georges Vigneau, presumeix de comptar des de fa un any amb un edifici certificat oficialment per complir amb les màximes exigències en l'àmbit mediambiental, inclosa una coberta vegetal.
Esquí nòrdic, a cavall o biatló són activitats destacades en una estació, de la qual Vigneau diu que és "l'única de França amb tanta eficiència".
La fusta de la construcció exerceix d'aïllant, la calefacció utilitza pèl·let i part de l'energia és fotovoltaica per, en conjunt, aconseguir que els canons de producció de neu, una cinta per a debutants i un teleesquí per a iniciació a l'esquí alpí consumeixin menys del que es genera.
Les trepitjaneu, "el futur pel que fa a sostenibilitat"
De tornada a Catalunya però a la província de Lleida, una estació insígnia com Baqueira Beret (Aran) ha enfocat la seva aposta en les màquines trepitjaneu, convençuts els seus responsables que suposen "el futur quant a sostenibilitat".
Per això, l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya ha organitzat allà aquesta temporada unes jornades amb aquestes màquines com a protagonistes, amb innovacions com l'ús de carburant d'oli vegetal, però també d'hidrogen o electricitat.
I a Andorra, la Copa del Món ha estat banc de proves en la transició cap a una competició d'esquí descarbonitzada, segons les persones al capdavant de l'organització, que citen mesures com la reducció d'emissions, l'ús d'energia renovable, la reutilització de materials, la reducció de residus i la mobilitat neta.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants