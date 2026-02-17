Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió fa caure 600 m² de teulada al Parc Mediambiental de la Selva

El comitè d’empresa denuncia la "precària situació" de les instal·lacions gestionades per l’empresa de recollida de residus Nora

Redacció

Joel Lozano

Joel Lozano

Santa Coloma de Farners

Un aparatós accident va provocar el passat 12 de febrer al matí l’ensorrament de prop de 600 metres quadrats de sostre al Parc Mediambiental de la Selva a Santa Coloma de Farners, gestionat per l’empresa de recollida de residus Nora, segons informen des del comitè d’empresa. Els fets van tenir lloc cap a les 11.00 hores, quan un operari que maniobrava un camió va col·lisionar amb una de les columnes d’una de les naus que cobreixen l’espai de descomposició del compostatge.

L’impacte va desencadenar un efecte dominó entre la columnata, d’uns sis metres d’alçada, que va acabar provocant la caiguda d’una part important de la teulada. Tot i l’espectacularitat de l’incident, no es van registrar danys personals i només hi va haver afectacions materials.

Durant la jornada laboral és habitual que en aquest espai hi treballin diversos operaris, en un entorn on maniobra maquinària pesada com camions i excavadores, segons detalla el comitè. "Un accident d'aquestes característiques podria haver suposat unes conseqüències més greus en la integritat física de la plantilla que hi treballa", afirmen des del comitè.

La teulada al Parc Mediambiental de la Selva després de l’accident.

La teulada al Parc Mediambiental de la Selva després de l’accident. / DdG

Segons Manuel Martínez, president del comitè d’empresa, "un xoc d’aquest tipus és un supòsit que s’hauria de tenir en compte a l’hora de dissenyar un espai on operen vehicles pesants". En aquest sentit, considera que "no és concebible que l’impacte contra una columna provoqui un efecte dominó que acabi ensorrant tota una estructura".

Des del comitè asseguren que els fets són "una mostra més de la situació precària en què es troba el Parc Mediambiental", una situació que, afirmen, afecta tant la plantilla com els usuaris del servei. Segons Martínez González, la reparació de l’espai malmès "acabarà sortint dels diners públics i servirà per corregir una deixadesa acumulada en el temps en lloc de millorar les instal·lacions".

