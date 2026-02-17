La gironina Elha i l'andalusa Láserum s’alien per liderar la depilació làser a Europa
Les companyies volen arribar a una facturació conjunta de 100 milions d’euros en un termini de dos anys
La companyia gironina Elha, participada per Adapta Capital, i la sevillana Láserum han anunciat una aliança estratègica en el sector de l’estètica amb l’objectiu de reforçar la internacionalització i consolidar el lideratge en el mercat de la depilació làser.
Elha i Láserum sumen, conjuntament, més de 430 establiments repartits entre Espanya, Portugal, Itàlia i França. Segons les empreses, l’operació pretén accelerar el creixement als mercats on ja operen i, alhora, reforçar i escalar el model de gestió del nou grup. Les dues companyies mantindran les seves marques comercials.
En aquest marc, José Guisado, fundador de Láserum i nou president executiu, ha assegurat que "estem construint un grup que no només lidera a Espanya, sinó que aspira a convertir-se en el referent europeu en depilació làser", i ha afegit que volen demostrar que "la qualitat, la proximitat i la confiança" són "els pilars d’un creixement sostenible i global".
Per la seva banda, Álvaro Romero, conseller delegat d’Elha, ha afirmat que "la unió de Láserum i Elha ens permet impulsar la innovació i accelerar la nostra expansió internacional" i que "és el moment de fer un salt històric per al sector".
Els objectius de l'acord
L’aliança s’articula al voltant de dos objectius principals. El primer és consolidar-se com el grup europeu més gran de depilació làser i accelerar el creixement en mercats com Itàlia, França i Portugal. El segon passa per reforçar i escalar el model de gestió a totes les geografies i aprofitar les capacitats operatives, digitals i tecnològiques de totes dues empreses. En aquest context, la intel·ligència artificial aplicada a la relació amb el client i l’ús d’eines de geoanalítica per decidir obertures de nous centres es presenten com a palanques clau del pla de creixement. Les companyies han fixat com a meta arribar a una facturació conjunta de 100 milions d’euros en un termini de dos anys.
La gironina Elha va néixer el 2015 impulsada per Jorge Fernández i Azahara López i, des del 2021, està sota el control del grup inversor Adapta Capital, que amb aquesta operació es mantindrà a l’accionariat de l’empresa. Elha disposa de 180 clíniques pròpies a Espanya, Itàlia i França i preveia facturar 30 milions d’euros el 2025.
Per la seva banda, Láserum va ser fundada a Sevilla l'any 2017 per José Guisado. La companyia andalusa compta amb una xarxa de 250 establiments, entre Espanya i Portugal.
En l’operació han participat Deloitte com a assessor legal i financer de Láserum i assessor financer d’Elha; Pérez-Llorca com a assessor legal, i Chévez com a assessor fiscal d’Adapta Capital —accionista d’Elha i Láserum— i d’Elha. La transacció ha comptat també amb el suport financer de BBVA, CaixaBank i Santander.
