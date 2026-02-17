Les noves generacions necessiten sentir-se recolzades per les empreses
El talent jove valora la flexibilitat, tenir un pla de carrera clar, que hi hagi diàleg i aprenentatge continu, i sentir que l’empresa es preocupa per ells i els ofereix beneficis personalitzats.
Projecció de futur i una proposta de valor atractiva: així atreuen les grans empreses el talent jove.
Jordi Grífol
En un entorn digitalitzat i hiperconnectat, cada vegada són més els joves que reconeixen sentir-se sols i aïllats. I en gran mesura com a conseqüència d’això, atreure i aconseguir fidelitzar el talent jove a les empreses passa per fer que se sentin recolzats i escoltats, exposen diversos experts en recursos humans.
La flexibilitat i l’autonomia —poder decidir quins dies teletreballar, per exemple— són dos aspectes fonamentals per seduir i fidelitzar talent, assenyala Iñaki Saltor, partner de Bevolutive i conseller de Saltor Talent. Al seu torn, els professionals joves cada vegada valoren més que “el feedback sigui continu i un enfocament molt personalitzat del seu desenvolupament a l’empresa”. “Això fa que la persona tingui un aprenentatge continu i vulgui quedar-se a la companyia”, afegeix l’expert.
Punts de presència a l’oficina
El model de treball preferit pels empleats continua sent el model híbrid (67%), segons l’informe Claus del nou equilibri laboral: tendències i reptes 2026 de Pluxee. Només un 16,3% prefereix treballar en remot, mentre que un 27,1% aposta pel model presencial. “És important trobar punts de presència a l’oficina, dies en què els equips es puguin trobar, parlar sobre els projectes i compartir experiències personals”, apunta Esther Comabella, directora de Recursos Humans i professora amb més de 26 anys d’experiència, que destaca la importància de preparar un bon procés d’acollida mitjançant programes de mentoria. En aquestes situacions, afegeix, la cultura de l’empresa marca una clara diferència.
“Donat l’aïllament que moltíssimes persones senten, sobretot joves, l’empleat necessita sentir-se recolzat”, reflexiona Mercedes Collantes, fundadora i sòcia de Vallejo Asociados. “La gent jove necessita entrar en companyies amb un pla de carrera visible i clar, amb una marca potent, i tenir aquest ‘engagement’ que els faci sentir que es preocupen per ells”, afegeix.
Lideratge i diàleg constant
Per a Saltor, el lideratge juga un paper important per fer créixer el talent: “El gran factor de retenció de talent jove és el lideratge, sobretot per part dels ‘managers’. El comandament intermedi entre la direcció i el talent és qui ha de donar aquest feedback continu, un lideratge tipus ‘coach’, de reflexionar, confiar en la persona i en el seu potencial”. Les empreses cada vegada donen més importància a crear un sistema que faciliti el diàleg constant entre superiors i empleats, apunten fonts expertes en gestió de persones.
El benestar integral de l’empleat, que abasta les dimensions física, emocional, financera i social, ha deixat de ser un element complementari per consolidar-se com a eix central de les polítiques de personal, assenyala l’informe de Pluxee. Algunes empreses, per exemple, posen al servei dels treballadors un servei de psicòlegs privat i anònim al qual poder acudir en qualsevol moment. “Comptar amb un programa d’assistència a l’empleat avui dia marca la diferència”, subratlla Comabella, que destaca la importància d’“un bon acompanyament” en l’àmbit del benestar, amb accions reals que el reforcin generant entorns de confiança per als empleats.
Adaptar els beneficis a cada generació
Amb l’arribada de noves generacions al món laboral, a les empreses conviuen diverses generacions, totes amb les seves diferents expectatives, motivacions i barreres, cosa que pot complicar la gestió. Actualment, només el 36% de les empreses permet una personalització significativa dels beneficis, segons Pluxee. “Les empreses que ho estan fent bé, més que per edat, gestionen per moments vitals”, apunta Saltor, que destaca la mentoria bidireccional.
“Les prioritats de la generació Z són bàsicament el desenvolupament, la formació, la flexibilitat i la conciliació, mentre que per a la generació ‘baby boom’ són l’assegurança de salut, el pla de pensions i la conciliació”, assenyala Comabella. “Cal començar a adaptar els beneficis a cada col·lectiu, amb paquets determinats on, dins d’un barem i pressupost, cada empleat pugui decidir quin benefici s’ajusta més a la seva situació actual”, conclou Comabella.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes