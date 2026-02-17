La nova unitat d'Hipra de fabricació per a tercers tanca el primer any amb un contracte estratègic
La farmacèutica gironina valora els resultats com a "positius" i "superiors" als inicialment planificats
La companyia es troba en fases avançades de negociació per a diversos projectes addicionals
HIPRA Biotech Services, la unitat d’Hipra dedicada a oferir serveis de desenvolupament i fabricació de productes biològics per a empreses biotecnològiques i farmacèutiques (CDMO), ha completat el seu primer any d’operacions amb uns resultats que han superat les previsions inicials i amb perspectives de creixement molt positives.
La unitat es va presentar el gener de 2025 i enbnou mesos va formalitzar el seu primer acord comercial.
Llançada amb l’objectiu de posar al servei de tercers el coneixement d'Hipra en biotecnologia, així com les seves capacitats científiques, tècniques i industrials, HIPRA Biotech Services ofereix serveis avançats de desenvolupament i producció de productes biològics i vacunes. La seva proposta abasta tot el cicle de vida del producte: des de les activitats d’R+D, l’optimització i l’escalat industrial en fases inicials d’investigació, fins a la fabricació a escala comercial.
Resultats positius que validen l’estratègia
En un mercat caracteritzat per processos comercials llargs —que sovint poden allargar-se fins a 18 mesos—, HIPRA Biotech Services ha formalitzat el seu primer contracte per al subministrament d’un producte biològic destinat a estudis clínics amb una companyia biotecnològica europea nou mesos després del seu llançament. Paral·lelament, la unitat es troba en fases avançades de negociació per a diversos projectes addicionals.
La proposta de valor de la unitat es basa en la combinació de capacitats científiques, tècniques i industrials que permeten oferir als clients un acompanyament "integral, àgil i flexible".
Actualment, Hipra compta amb més de 50.000 m² d’instal·lacions operatives, amb una capacitat instal·lada de 16.000 litres per a cultiu cel·lular microbià i 8.000 litres de fermentació per a cultius microbians, així com 2.000 litres en bioreactors per a cultiu cel·lular de mamífer. A més, està en marxa una ampliació que permetrà assolir els 8.000 litres en els pròxims dos anys. La companyia disposa també d’una capacitat d’ompliment asèptic de fins a 90 milions de vials anuals.
La unitat compta amb laboratoris d’R+D equipats amb tecnologia d’última generació, preparats per donar suport a totes les etapes del desenvolupament de biològics: des del desenvolupament de línies cel·lulars i processos productius fins al disseny de mètodes analítics, l’escalat i la transferència industrial.
Un soci estratègic per al desenvolupament biotecnològic
A curt termini, HIPRA Biotech Services aspira a consolidar-se com a soci estratègic per a companyies innovadores, desenvolupant projectes rellevants per al sector i contribuint a l’autonomia estratègica de la Unió Europea mitjançant la disponibilitat de capacitats científiques i tècniques avançades des d’Espanya.
A mitjà termini, la unitat té com a objectiu convertir-se en un referent global en el mercat CDMO de biològics, impulsant solucions de salut que millorin la qualitat de vida a escala mundial. En aquest context, Hipra estima que HIPRA Biotech Services podria arribar a representar entre un 15% i un 20% de la facturació total del grup a mitjà termini, contribuint de manera significativa al seu creixement i diversificació.
“Durant aquest primer any hem estat presents als principals congressos internacionals del sector, un posicionament que mantindrem aquest 2026 per continuar reforçant la relació amb els nostres clients, anticipar-nos a les seves necessitats i posar en valor les nostres capacitats diferencials com a socis estratègics en els seus projectes”, ha afirmat Eduard Viladesau, director general d’HIPRA Biotech Services.
Ña unitat pot mobilitzar el coneixement i l’experiència d’aproximadament 400 professionals especialitzats en R+D i operacions en salut humana i animal, integrats dins d’un ecosistema més ampli del grup HIPRA que supera els 1.600 professionals
