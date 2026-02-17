Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La pesta porcina torna a sortir de la 'zona zero' i entra ja al terme municipal de Barcelona

La llista de localitats dins del perímetre d’alt risc s’eleva a 16, amb l’annexió de l’enclavament de Can Castellví, pertanyent a la capital catalana, i de Sant Feliu de Llobregat

Batuda de caça de porc senglar en un vedat privat del Gironès.

Batuda de caça de porc senglar en un vedat privat del Gironès. / MANU MITRU / EPC

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La Conselleria d'Agricultura ha confirmat un nou cas positiu de pesta porcina africana (PPA) trobat a Sant Feliu de Llobregat, fora de l’anomenada 'zona zero' del virus, cosa que ha obligat a ampliar, per segona vegada en tot just una setmana, el radi de seguretat de sis quilòmetres. Això suposa la inclusió, per primera vegada, d’una part del terme municipal de Barcelona, concretament del barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, un petit territori que es troba inserit dins de Sant Feliu. A més d’aquest cas, s’han trobat sis senglars morts per la PPA, aquests dins del perímetre d’alt risc, amb la qual cosa el balanç d’aquesta malaltia suma ja 162 casos.

Segons dades del Ministeri d'Agricultura, s’han analitzat altres 1.112 casos que han resultat negatius, dels quals 661 corresponen a animals capturats i 451 s’han investigat per vigilància passiva (cadàvers sencers, restes trobades al medi natural o animals amb simptomatologia abatuts) a la zona infectada i als seus voltants.

