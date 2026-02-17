Nova àrea de restriccions
La pesta porcina torna a sortir de la 'zona zero' i entra ja al terme municipal de Barcelona
La llista de localitats dins del perímetre d’alt risc s’eleva a 16, amb l’annexió de l’enclavament de Can Castellví, pertanyent a la capital catalana, i de Sant Feliu de Llobregat
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d'Agricultura ha confirmat un nou cas positiu de pesta porcina africana (PPA) trobat a Sant Feliu de Llobregat, fora de l’anomenada 'zona zero' del virus, cosa que ha obligat a ampliar, per segona vegada en tot just una setmana, el radi de seguretat de sis quilòmetres. Això suposa la inclusió, per primera vegada, d’una part del terme municipal de Barcelona, concretament del barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, un petit territori que es troba inserit dins de Sant Feliu. A més d’aquest cas, s’han trobat sis senglars morts per la PPA, aquests dins del perímetre d’alt risc, amb la qual cosa el balanç d’aquesta malaltia suma ja 162 casos.
Segons dades del Ministeri d'Agricultura, s’han analitzat altres 1.112 casos que han resultat negatius, dels quals 661 corresponen a animals capturats i 451 s’han investigat per vigilància passiva (cadàvers sencers, restes trobades al medi natural o animals amb simptomatologia abatuts) a la zona infectada i als seus voltants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu