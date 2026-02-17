Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros

La companyia gironina assegura que anunciarà un producte especial que vol "canviar les regles de joc de la xocolata convencional"

Oficines centrals de Xocolates Torras a Cornellà del Terri

Joel Lozano

Joel Lozano

Cornellà del Terri

La gironina Xocolates Torras va tancar l’exercici 2025 amb una facturació de 25 milions d’euros, la xifra més alta de la seva història, que suposa un 35% més que el 2024 i fins a un 75% per sobre del 2023, segons les dades comunicades per la pròpia companyia. La firma atribueix aquest increment tant al mercat estatal com a l’activitat internacional i assegura que el creixement s’ha estès a "totes les categories" en què opera.

El balanç s’emmarca en un any marcat per l’encariment del cacau, que ha tensionat els costos del sector, segons relaten. En aquest context, Torras afirma que ha fet "un esforç significatiu" per no traslladar aquests costos als consumidors, amb l’objectiu de mantenir la "qualitat i competitivitat" del producte.

135è aniversari

Més enllà de les xifres, el 2025 també ha estat un any destacat per a la companyia perquè coincidia amb el 135è aniversari. El setembre passat va posar en marxa un nou espai obert al públic, batejat com a "Shop & Show", a les seves instal·lacions de Cornellà del Terri.

Interior de la sala immersiva.

De cara al 2026, la companyia preveu un escenari de "major estabilització" dels costos de les matèries primeres i assegura que això li hauria de permetre planificar "amb més seguretat" la seva estratègia comercial i industrial.

Xocolates Torras és propietat de Volumètric, un hòlding controlat per la família maresmenca Sans, que va fer fortuna en el sector tèxtil amb marques com Abanderado, que van acabar venent a la multinacional Sara Lee. En l'actualitat, els Sans compten amb inversions en els sectors immobiliari, sanitari, alimentari i energètic.

