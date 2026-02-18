Una incidència a Movistar deixa sense connectivitat unes 100.000 empreses a Espanya
Usuaris d’Orange, Vodafone i altres servidors també estan reportant afectacions en els serveis d’internet i telefonia
Víctor Vargas Llamas
Els usuaris de Movistar estan tenint problemes per connectar-se a internet i fer trucades aquest dimecres a causa d’una avaria de la seva plataforma que ha deixat sense connectivitat (veu i dades) unes 100.000 empreses (pimes) a Espanya.
Els servidors d’Orange, Vodafone i Digi també estan expriemtnant problemes, segons reporten els seus propis usuaris. Segons la plataforma Downdetector, especialitzada a mostrar problemes en webs i aplicacions, des de les set del matí d’aquest dimecres han començat a créixer els problemes als servidors d’aquestes companyies així com en plataformes com Youtube, entre d’altres.
Al voltant de les nou del matí, la mateixa Movistar ha admès a les xarxes la incidència davant les queixes de nombrosos usuaris i ha afirmat que farà «tot el possible» per restablir la normalitat del servei com més aviat millor.
DownDetector ha reportat que Telefónica està tenint greus problemes de connexió avui, 18 de febrer, amb una incidència que afecta totes les xarxes de Movistar.
La incidència en aquests servidors afecta greument empreses que tenen contractats els seus serveis digitals i de telefonia, i queda afectada la seva activitat laboral d’avui.
