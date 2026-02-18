CaixaBank finança el sector turístic gironí amb 72 milions d'euros
El banc va formalitzar més de 4.400 operacions a tot l’Estat, un 22,7% més que el 2024
CaixaBank va concedir el 2025 un total de 72,1 milions d’euros en finançament al sector hoteler i d’allotjaments turístics de Girona, un 58,6% més que l’any anterior, segons les dades que ha fet públiques l’entitat a través de la seva línia especialitzada Hotels & Tourism.
Al conjunt d’Espanya, el volum de crèdit concedit al sector va arribar als 4.300 milions d’euros, amb un increment del 8,5% respecte del 2024. El banc també informa que el 2025 es van formalitzar més de 4.400 operacions de finançament arreu de l’Estat, més de 800 per sobre de les registrades l’any anterior, cosa que suposa un augment del 22,7%. L’activitat es va concentrar sobretot a les Balears, Catalunya, Madrid, les Canàries i Andalusia.
L’entitat atribueix la destinació principal dels recursos a projectes de reforma i modernització d’establiments, adquisicions d’allotjaments, iniciatives vinculades a innovació i sostenibilitat i, també, a necessitats de tresoreria del dia a dia mitjançant productes de circulant.
CaixaBank també detalla que, a tancament del 2025, la cartera de crèdit associada al sector de l’allotjament turístic superava els 10.000 milions d’euros i que dona servei a més de 13.400 clients. En paral·lel, situa el dispositiu d’atenció especialitzada en més de 40 professionals centrats en el mercat hoteler i al voltant de 2.300 experts en assessorament empresarial repartits en centres i oficines d’empreses i pimes.
Pel que fa a les perspectives, CaixaBank Research preveu que el turisme a Espanya creixi el 2026 amb un increment del 2,5% del PIB del sector. L’informe del servei d’estudis, presentat al gener, apunta que el 2025 es van assolir 97 milions d’arribades internacionals i una despesa total de 135.000 milions d’euros, i que el pes del turisme podria situar-se en el 12,8% del PIB el 2026 i el 12,9% el 2027, per sobre del 12,6% del 2019.
