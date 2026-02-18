Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya

Liderarà tots els serveis del grup a l'Estat, el mercat amb més pes en la facturació del grup

Jaume Dulsat, Country Leader d'Eurofirms a Espanya.

Jaume Dulsat, Country Leader d'Eurofirms a Espanya. / Eurofirms

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Eurofirms Group, l’empresa gironina de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva, ha nomenat Jaume Dulsat nou Country Leader a Espanya, un càrrec des del qual dirigirà tots els serveis del grup a l'Estat, el mercat amb més pes en la facturació del grup, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Dulsat assumirà la coordinació de l’activitat vinculada a la contractació temporal, la selecció de talent i l’outsourcing, és a dir, l’externalització de processos o serveis a una empresa especialitzada, així com serveis especialitzats de formació i prevenció de riscos laborals. El nomenament comporta, a més, la seva incorporació al comitè de direcció d’Eurofirms Group.

El salt al sector privat

Abans del seu pas pel sector privat, Dulsat va ser alcalde de Lloret de Mar durant vuit anys. El febrer de 2023 va anunciar que deixava el càrrec per motius laborals. Es va incorporar a Eurofirms el març de 2023 i, des d’aleshores, ha ocupat diferents posicions a l’organització, entre elles la de responsable regional a les Canàries i la de Country Leader a Itàlia. Abans d’aquest nou pas, liderava a Espanya la divisió de treball temporal com a Business Leader.

La CEO d’Eurofirms Group, Anna Golsa, emmarca la designació dins el pla estratègic de la companyia, orientat a la transformació digital, l’eficiència operativa i la diversificació de serveis. "Amb Jaume al capdavant d’Espanya, reforcem el nostre posicionament estratègic al país apostant pel lideratge humanista i de proximitat del Jaume, acompanyant a les empreses tant a mitjà com a curt termini en tot el cicle de les seves necessitats i mantenint la nostra cultura People first com a eix central de present i de futur", afirma.

Per la seva banda, Jaume Dulsat assegura que "en aquesta nova etapa, el nostre objectiu és continuar impulsant el creixement sostenible d’Eurofirms oferint solucions personalitzades que permetin a empreses i persones avançar en un entorn canviant sense perdre qualitat".

