Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills
L'Agència Tributària adverteix sobre possibles sancions per donacions encobertes en comptes compartits, especialment en ingressos o despeses sense justificació clara
Atenció als fills que comparteixen compte bancari amb els seus pares amb aquesta advertència d’Hisenda: intensifica els controls sobre determinats moviments financers a Girona.
Són moltes les famílies gironines que comparteixen compte, per ajudar econòmicament els fills, per ensenyar-los a gestionar els diners o per mil raons diferents. Però l’Agència Tributària cada vegada mira més amb detall aquest costum.
L’Agència Tributària pot considerar, en alguns casos, que existeixen donacions encobertes quan es produeixen ingressos o disposicions sense una justificació clara. Aquests moviments podrien derivar en sancions o en l’obligació de tributar per l’Impost de Successions i Donacions.
Un descuit que pot acabar en multa
Hisenda distingeix entre qui figura com a titular al compte i qui és el propietari real dels fons, segons el punt de vista de la llei. Per tant, el problema no és que es comparteixi el compte bancari, sinó com s’utilitzen aquests diners.
Si són els pares els qui ingressen diners al compte, però en canvi és el fill qui els gasta sense una autorització, l’administració entén que s’ha produït una transferència de riquesa i, si no hi ha un contracte de préstec ni s’ha declarat la donació, es pot considerar una donació encoberta subjecta a impostos.
L’error recau a pensar que, si el compte és conjunt, els diners es poden fer servir sense restriccions, però Hisenda no ho entén així i exigeix aquestes obligacions:
- La titularitat només permet operar amb el compte.
- La propietat dels diners pertany a qui els ingressa.
- Si el fill gasta fons aportats pels progenitors, es presumeix una donació.
Aquesta donació hauria de tributar a l’Impost de Successions i Donacions, un tribut que varia molt segons la comunitat autònoma.
Quan salta l’alarma?
Si comparteixes compte amb la família, no cal que t’alarmis excessivament: l’Agència Tributària no revisa les petites despeses quotidianes, però sí d’altres més importants, com aquestes:
- Transferències o dipòsits de més de 3.000 euros.
- Ús de fons de forma puntual però elevada, com pagaments de 5.000 o 6.000 euros.
- Ingressos periòdics per cobrir estudis, lloguers o manutenció.
- Operacions detectades a través dels controls bancaris comunicats al Banc d’Espanya.
Cal tenir en compte que, com més elevat i recurrent és el moviment, més augmenta la probabilitat d’inspecció fiscal.
La Llei General Tributària estableix diferents nivells d’infracció, que es calculen sobre l’impost que es deixa de pagar, no sobre els diners transferits. Aquestes infraccions poden ser:
- Lleu: multa del 50% de la quota no ingressada.
- Greu: sanció entre el 50% i el 100%.
- Molt greu: multa entre el 100% i el 150%.
A part de la multa, s’hi afegiran interessos de demora pel temps transcorregut. Per posar un exemple en un dels casos més desfavorables possibles, una transferència d’entre 5.000 i 6.000 euros pot acabar derivant en una sanció propera als 3.000 euros.
Si Hisenda no considera que existeixi una donació, pot qualificar aquests diners com un guany patrimonial no justificat a l’IRPF del fill. En aquest cas, l’import tributa al tipus marginal de l’impost sobre la renda, que pot superar el 45%, a més de la corresponent sanció.
Així pots ajudar els fills sense ser sancionat
Tranquilitat: es pot ajudar els fills de forma legal. Hi ha dues vies segures per evitar problemes:
Préstec entre particulars
- Contracte privat signat per ambdues parts.
- Tipus d’interès del 0%, perfectament legal.
- Presentació del model 600, encara que estigui exempt de pagament.
Donació formalitzada
- Declaració expressa de la donació.
- Tributació segons la comunitat autònoma, amb bonificacions molt altes en algunes regions.
