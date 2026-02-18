El salari mínim puja un 3,1%, fins a 1.221 euros bruts mensuals
Els treballadors que cobren l’SMI rebran fins a 43 euros més al febrer
Gabriel Ubieto
El Consell de Ministres va aprovar ahir l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.221 euros bruts mensuals, en catorze pagues. El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va firmar dilluns amb els sindicats i amb el rebuig de la patronal una revalorització de l’SMI equivalent a un 3,1%.
Es tracta d’una revisió a l’alça que beneficiarà al voltant de dos milions de treballadors i que obligarà empreses i ocupadors a abonar-los fins a 43 euros més en la nòmina del febrer.
Dones, treballadors d’origen estranger i joves són els perfils més beneficiats. Si es mira per sectors, l’ocupació de la llar, el camp, la missatgeria o la neteja d’edificis públics són gremis en què el sou mínim és el més recurrent i en què hi haurà una proporció més gran d’empreses que hauran d’ajustar les nòmines.
El salari mínim pujarà des dels 1.184 euros bruts al mes, en catorze pagues, als 1.221 euros bruts al mes. Un increment del 3,1% que deixarà l’SMI amb les xifres següents: 1.121 euros al mes, 17.094 euros a l’any i 9,55 l’hora.
El Govern ha fet del salari mínim una de les polítiques socials i econòmiques més destacades. Des que Pedro Sánchez és president, l’SMI ha augmentat un 66%. Quan va entrar a la Moncloa, aquest llindar era de 735,9 euros bruts. "La pujada durant els últims anys és espectacular", va afirmar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. "I no hem destruït res a Espanya: estem en rècords d’ocupació. [...] És una història d’èxit", va afegir.
No tributarà
"L’increment de l’SMI de 1.221 euros, en catorze pagues, va acompanyat del fet que no tributin en l’IRPF", va confirmar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Si el salari mínim interprofessional havia de tributar per primera vegada o no era un dubte que es va plantejar a l’inici de la negociació dins del Govern. Hisenda, inicialment, era partidària que fos així, perquè l’SMI ja no és el salari residual que era fa uns anys i cobreix gairebé el 10% de la població assalariada. Treball, en canvi, no era partidari que part de l’increment es quedés a les arques de l’erari públic.
La revalorització entrarà en vigor de manera immediata i amb efecte retroactiu a l’1 de gener. Això obligarà els pagadors del salari mínim interprofessional a abonar els retards pendents relatius al mes de gener.
Segons el sector
Dit d’una altra manera, o bé paguen 37 euros bruts al mes, si abonen el salari en un total de catorze pagues, o bé paguen 43 euros, si l’abonen en dotze pagues, o bé la part proporcional si estan a jornada parcial. No és gens inhabitual que les empreses hagin de reajustar les nòmines una vegada ha arrencat l’any a fi d’adaptar-se al nou salari mínim.
La pujada del salari mínim interprofessional beneficiarà, finalment, al voltant de dos milions de persones i suposarà un cost per a les empreses i els ocupadors que les contracten. Per mantenir un salari mínim, l’ocupador haurà d’abonar una xifra d’aproximadament 22.600 euros anuals (és a dir, uns 1.614 euros mensuals, en catorze pagues), una xifra que suma tant sou com cotitzacions socials. La suma concreta dependrà del sector i també de si l’empleat té un contracte indefinit o temporal, i representarà un augment de despesa de gairebé 700 euros més a l’any.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada