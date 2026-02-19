Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CaixaBank eleva un 8,5% el crèdit a particulars a Girona durant el 2025

El finançament hipotecari frega els 3.160 milions i el finançament al consum se situa en 543,8 milions

Una sucursal bancària de CaixaBank.

Redacció

Redacció

Girona

CaixaBank va tancar el 2025 amb una cartera de crèdit a particulars de 3.703,7 milions d’euros a les comarques gironines, un 8,5% més que l’any anterior. L’increment interanual és de 291,6 milions d’euros, segons les dades fetes públiques per l'entitat.

Per tipus de producte, el saldo de préstecs hipotecaris va créixer un 7,8%, fins a situar-se prop dels 3.160 milions d’euros. En paral·lel, el crèdit al consum va augmentar un 12,5% i va arribar als 543,8 milions.

Notícies relacionades

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, ha relacionat aquesta evolució amb la demanda de consum a la demarcació. Aquests indicadors mostren que el consum a Girona manté un ritme sòlid, i es preveu que l’evolució favorable del mercat laboral i l’augment de la confiança dels consumidors continuïn impulsant-lo en els pròxims anys".

