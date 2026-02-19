Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cambra de Comerç de Palamós arriba a 1.600 persones el 2025 i calcula un impacte econòmic d'1,5 milions

L'entitat comptabilitza més de 1.300 actuacions a empreses

Jornada de Formació sobre el Kit Digital realitzades per la Cambra de Palamós.

Jornada de Formació sobre el Kit Digital realitzades per la Cambra de Palamós. / Cambra de Comerç de Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

La Cambra de Comerç de Palamós assegura que va arribar a més de 1.600 persones durant el 2025 a través de programes, jornades i assessoraments, i estima que aquesta activitat va generar un impacte econòmic proper a 1,5 milions d’euros.

Segons la memòria, l’entitat comptabilitza 1.372 actuacions a empreses, 127 a demandants d’ocupació i 106 a persones emprenedores. La Cambra també afirma que al llarg de l’any va participar en 29 programes, amb convenis i col·laboracions amb el Consell de Cambres i diversos ajuntaments, i fent d’enllaç en la gestió d’ajuts i iniciatives vinculades als fons europeus.

En l’àmbit de la transformació digital, la Cambra situa una part destacada de l’activitat a l’Oficina Acelera Pyme, especialment en el marc del Kit Digital. El balanç recull 16 jornades formatives (273 assistents), 150 assessoraments personalitzats i 69 certificats digitals gestionats.

La memòria també destaca el pes del programa Sostenibilitat Biosphere, amb 4 sessions formatives (145 participants) i 73 empreses certificades durant el 2025, amb continguts relacionats amb petjada de carboni i gestió sostenible.

En el capítol de trobades empresarials, la Cambra apunta la 17a edició del Debat d’Economia a Begur, al Parador d’Aiguablava, amb 104 assistents i la participació de Josep Ametller (Ametller Origen) i Josep Maria Martí (Moventia), moderat per la periodista Laura Rosel. Pel que fa a la formació contínua, l’entitat informa de 5 accions formatives amb 43 participants, en àmbits com cuina, WordPress i llengua catalana (nivell A1).

La Cambra situa una altra línia d’activitat en programes d’ocupació i capacitació. El document recull 10 cursos amb 126 participants adreçats a joves i persones de més de 45 anys. En suport a l’emprenedoria, la Cambra afirma haver atès 90 persones emprenedores, amb 275 assessoraments i la creació de 14 noves empreses. També indica 7 cursos específics (127 participants) sobre temes com intel·ligència artificial aplicada al negoci, gestió de personal i viabilitat empresarial.

