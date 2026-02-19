Comprar un pàrquing a Girona: aquests són els municipis on és més car
Roses i Palafrugell són les dues localitats de la província on més s'han encarit els garatges
Roses i Palafrugell lideren les pujades del preu dels garatges en venda a les comarques gironines el 2025, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa basat en els preus del mes de desembre. Roses registra l’increment interanual més alt, amb una pujada del 19,4%, fins als 25.393 euros de mitjana, el preu més elevat de la provínciai de tot Catalunya entre els municipis analitzats. Palafrugell se situa a continuació amb un increment del 18,2%, fins als 10.738 euros.
Altres municipis gironins que recull l’informe també registren increments. A Olot el preu mitjà arriba als 14.473 euros i puja un 17,5%. A Sant Feliu de Guíxols se situa en 16.494 euros i puja un 13,6%. A Salt arriba als 15.626 euros i s’encareix un 9,5%. A Figueres se situa en 13.052 euros i creix un 7,7%. A la ciutat de Girona l’augment és més moderat: el preu mitjà és de 18.504 euros i puja un 2,5%.
En canvi, hi ha municipis on el preu recula. A Blanes el preu mitjà és de 19.551 euros i baixa un 3,2%. A Santa Coloma de Farners se situa en 10.802 euros i retrocedeix un 5,5%. A Lloret de Mar arriba als 18.014 euros i cau un 6,2%. A Empuriabrava és de 20.011 euros i baixa un 7,9%. La davallada més pronunciada és a Banyoles, on el preu cau un 11,7% fins als 6.029 euros, el valor més baix dels municipis gironins analitzats.
13.734 euros de mitjana
Al conjunt de Catalunya, el preu dels pàrquings de compravenda han caigut un 0,8% fins als 13.734 euros de mitjana l'any 2025, segons el portal immobiliari. L'estudi destaca que és la primera baixada de preu des del 2020, després de crescudes interanuals de fins al 7,9% l'any 2022 i del 2,4% el 2024, quan el cost mitjà dels pàrquings era de 13.852 euros. La majoria de les ciutats catalanes, un 52%, han registrat preus més baixos, amb Valls liderant amb una caiguda del 24%.
L'informe de Fotocasa destaca que el preu dels pàrquings l'any 2025, tot i haver caigut en comparació al 2024, és el tercer més alt dels últims deu anys, ja que l'any 2015 la transacció era de 14.738 euros de mitjana, segons recull l'agència ACN.
La immobiliària especifica que Catalunya és una de les quatre comunitats que registra una caiguda del preu, però lluny de les baixades del 5,5% d'Aragó, del 4,1% d'Astúries i del 2,2% del País Basc. Tot i això, Canàries lidera l'increment amb un 20,4%. La mitjana espanyola se situa en els 14.011 euros de cost i una pujada de l'1,7%.
La directora d'estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha dit en un comunicat que el 2025 marca un "punt d'inflexió" perquè hi ha hagut la pujada "més moderada" de l'última dècada.
A Catalunya, el municipi, dels analitzats, on s'ha registrat la pujada més important és a Canet de Mar amb un 36,8% passant dels 9.885 euros l'any 2024 als 13.518 euros de mitjana. D'altra banda, la caiguda més important és a Valls amb un 24% passant dels 12.092 euros als 9.189 euros.
Tot i això, a Roses (25.393 euros), el Prat de Llobregat (23.244 euros), Sitges (23.154 euros) i Salou (23.121 euros) els preus van superar el llindar dels 23.000 euros. En canvi, Alcarràs amb 4.395 euros, Amposta amb 4.965 euros i Sant Martí de Centelles amb 4.972 euros és on va ser més barat comprar un pàrquing l'any passat.
Mentrestant, a Barcelona ciutat, el preu dels pàrquings ha incrementat un 4,8% a Horta-Guinardó i a Nou Barris, de 16.973 euros a 17.797 euros i de 16.838 a 17.646 euros, respectivament, i ha caigut un 4% a Sant Andreu, de 16.475 euros a 15.811 euros. Tot i això, el districte de Sarrià-Sant Gervasi manté el preu més elevat de la ciutat, encara que els preus cauen un 2,8% dels 20.543 euros als 19.963 euros.
