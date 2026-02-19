Els empresaris de Roses alerten que el retard urbanístic pot frenar la competitivitat
L’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus situa el planejament com a clau per a l’activitat econòmica i demana simplificar tràmits
L’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus ha reclamat aquest dimecres més coordinació entre administració i sector privat per evitar que el retard en el planejament urbanístic limiti l’activitat econòmica i la competitivitat del municipi. La petició s'ha exposat durant el tercer debat del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, dedicat a l’urbanisme i celebrat a l’Hotel 1935 de Roses.
El president de l’entitat, Miquel Gotanegra, ha demanat fixar un full de ruta compartit. "Hem de marcar un pla estratègic conjunt i complir-lo", ha afirmat. Gotanegra ha vinculat el desenvolupament dels instruments urbanístics amb el dia a dia de les empreses. "Des del sector empresarial pressionarem perquè es puguin desenvolupar plans generals i estudis perquè les nostres empreses siguin més competitives. Si no es desenvolupen, ens frena per poder avançar", ha dit .
En la mateixa intervenció, ha defensat que el municipi pot créixer sense incrementar la pressió sobre el territori si disposa d’eines i planificació: "A Roses és possible un creixement sostenible i hem de posar les eines". També ha apel·lat a la simplificació burocràtica i a una coordinació institucional que permeti passar del debat a decisions.
El model de ciutat que proposa la Generalitat
La sessió ha inclòs la ponència de la directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, Elisabet Cirici, que ha situat l’urbanisme com una palanca per adaptar la ciutat a reptes com la mobilitat i el canvi climàtic. Cirici ha plantejat tres eixos per al futur de Roses: una ciutat compacta (amb densificació i menys expansió dispersa), una ciutat connectada (integrada amb transport públic i mobilitat activa) i una ciutat basada en la natura (amb infraestructures verdes com a element estructural).
Segons Cirici, aquest enfocament pot ajudar a reduir costos econòmics i ambientals, equilibrar usos residencials i turístics i reforçar l’atractiu de la destinació, amb el paisatge i els espais verds com a part de la planificació econòmica en municipis turístics. També ha defensat la necessitat de governança supramunicipal per planificar àrees d’activitat econòmica i sistemes urbans amb més eficiència, amb cooperació entre municipis.
