Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

Els empresaris de Roses alerten que el retard urbanístic pot frenar la competitivitat

L’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus situa el planejament com a clau per a l’activitat econòmica i demana simplificar tràmits

Participants en el tercer debat del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0.

Participants en el tercer debat del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0. / Associació d’Empresaris Roses – Cap de Creus

Redacció

Redacció

Roses

L’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus ha reclamat aquest dimecres més coordinació entre administració i sector privat per evitar que el retard en el planejament urbanístic limiti l’activitat econòmica i la competitivitat del municipi. La petició s'ha exposat durant el tercer debat del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, dedicat a l’urbanisme i celebrat a l’Hotel 1935 de Roses.

El president de l’entitat, Miquel Gotanegra, ha demanat fixar un full de ruta compartit. "Hem de marcar un pla estratègic conjunt i complir-lo", ha afirmat. Gotanegra ha vinculat el desenvolupament dels instruments urbanístics amb el dia a dia de les empreses. "Des del sector empresarial pressionarem perquè es puguin desenvolupar plans generals i estudis perquè les nostres empreses siguin més competitives. Si no es desenvolupen, ens frena per poder avançar", ha dit .

En la mateixa intervenció, ha defensat que el municipi pot créixer sense incrementar la pressió sobre el territori si disposa d’eines i planificació: "A Roses és possible un creixement sostenible i hem de posar les eines". També ha apel·lat a la simplificació burocràtica i a una coordinació institucional que permeti passar del debat a decisions.

El model de ciutat que proposa la Generalitat

La sessió ha inclòs la ponència de la directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, Elisabet Cirici, que ha situat l’urbanisme com una palanca per adaptar la ciutat a reptes com la mobilitat i el canvi climàtic. Cirici ha plantejat tres eixos per al futur de Roses: una ciutat compacta (amb densificació i menys expansió dispersa), una ciutat connectada (integrada amb transport públic i mobilitat activa) i una ciutat basada en la natura (amb infraestructures verdes com a element estructural).

Notícies relacionades i més

Segons Cirici, aquest enfocament pot ajudar a reduir costos econòmics i ambientals, equilibrar usos residencials i turístics i reforçar l’atractiu de la destinació, amb el paisatge i els espais verds com a part de la planificació econòmica en municipis turístics. També ha defensat la necessitat de governança supramunicipal per planificar àrees d’activitat econòmica i sistemes urbans amb més eficiència, amb cooperació entre municipis.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  2. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  3. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  4. Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
  5. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  6. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
  7. Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
  8. La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya

El Cercle crida a «moderar» l’arribada de migrants per prioritzar els treballadors qualificats

El Cercle crida a «moderar» l’arribada de migrants per prioritzar els treballadors qualificats

Marlaska vol una dona com a número dos de la Policia Nacional

Marlaska vol una dona com a número dos de la Policia Nacional

Els empresaris de Roses alerten que el retard urbanístic pot frenar la competitivitat

Els empresaris de Roses alerten que el retard urbanístic pot frenar la competitivitat

Acord dels Comuns amb el Govern: edifici definitiu per a l’Escola Balandrau i fi dels barracons al Salvador Sunyer de Salt

Acord dels Comuns amb el Govern: edifici definitiu per a l’Escola Balandrau i fi dels barracons al Salvador Sunyer de Salt

Vox demana personar-se com a acusació particular contra l'imam de Ripoll denunciat per una presumpta agressió sexual

Vox demana personar-se com a acusació particular contra l'imam de Ripoll denunciat per una presumpta agressió sexual

La reacció d'Oriol Cardona en penjar-se l'or als Jocs: "He fet història; quina sensació arribar a la meta"

La reacció d'Oriol Cardona en penjar-se l'or als Jocs: "He fet història; quina sensació arribar a la meta"

L'esquiador banyolí Oriol Cardona guanya l'or als Jocs Olímpics d'Hivern

L'esquiador banyolí Oriol Cardona guanya l'or als Jocs Olímpics d'Hivern

Oriol Cardona: el banyolí que no remava ni nedava, esquiava

Oriol Cardona: el banyolí que no remava ni nedava, esquiava
Tracking Pixel Contents