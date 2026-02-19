Les exportacions gironines tanquen un altre any de rècord
El sector alimentari gironí, líder en exportacions el 2025
Les exportacions de productes a les comarques gironines han tancat un 2025 de rècord i han arribat als 8.559,75 milions d'euros, que suposa un increment del 2,6% en comparació amb els ingressos rebuts el 2024. Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, el sector predominant ha estat l'alimentari, com ja és tradicional a la demarcació gironina. En tot l'any s'han exportat productes per valor de 3.634,2 milions d'euros, tot i que ha registrat una davallada de l'1% en comparació amb els ingressos obtinguts en tot el 2024. A més, el mes de desembre es va tancar amb una reducció global de tots els sectors del 0,33% en comparació amb el mes anterior.
Les empreses gironines han tancat un bon any de vendes internacionals. Concretament a la demarcació de Girona s'han ingressat 8.559,75 milions d'euros en exportacions al llarg de tot l'any. Això suposa un increment del 2,6% en comparació amb els 8.334,72 milions que es van ingressar el 2024.
El sector d'alimentació lidera aquestes vendes a l'exterior amb 3.634,2 milions d'euros. Aquest és el sector econòmic líder en exportacions a Girona però de tota manera ha registrat una reducció de l'1% dels ingressos en comparació amb el 2024. Una part d'aquesta davallada pot venir per la reducció en les vendes a la Xina, que han reculat dels 349,06 milions que hi havia el 2024 als 291,3 milions registrats a final de desembre del 2025. Això suposa una davallada del 16,55%.
Dins dels productes carnis, aquesta davallada encara és més accentuada. En tot l'any passat es van vendre productes per un valor de 192,39 milions, pràcticament un 30% menys que l'any anterior. Per contra, les vendes globals de les empreses gironines a Alemanya han incrementat en l'últim any, tot i que no en la mateixa velocitat que la caiguda xinesa. En aquest cas, les empreses gironines han facturat 632,37 milions el 2025 de vendes fetes al país germànic.
Per altra banda, la venda de maquinària a l'exterior ha suposat una facturació de 626,46 milions d'euros per a les empreses gironines. Suposa un augment d'uns 20 milions en comparació amb l'any anterior. Els productes farmacèutics han suposat una facturació de 607,62 milions i els productes químics, de 311,9 milions més.
Malgrat els bons resultats firmats al llarg de l'any, les exportacions en l'últim mes de l'any 202 van registrar una petita davallada mensual. En total les exportacions gironines al desembre van ser de 685,25 milions d'euros i això suposa un retrocés del 0,33% en comparació amb el mes de novembre. En la comparativa anual, però, la facturació d'empreses gironines en el comerç exterior és positiva, ja que hi ha un increment del 7,18%.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya