Girona acull una trobada internacional del sector industrial
La jornada euneix directors generals i caps de compres i s’ha tancat amb una visita a les instal·lacions de Roberlo
El grup industrial gironí Briolf ha acollit aquesta setmana a Girona la cloenda del 2026 GUILD CPO EMEA Meeting, una trobada que reuneix directors generals i responsables de compres d’empreses industrials d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica.
L’esdeveniment s’ha tancat amb una Member Factory Tour a les instal·lacions de Roberlo, companyia del grup especialitzada en el desenvolupament de coatings per als sectors de la reparació de vehicles i la indústria. Durant la visita, els participants han recorregut la planta i han conegut processos de producció i criteris organitzatius de l’empresa.
En un comunicat, Briolf assenyala que "acollir una trobada d’aquest nivell a Girona és una oportunitat per demostrar que la nostra indústria té molt a dir en l’àmbit europeu i global. Obrir les portes de fàbrica és una manera de compartir coneixement, generar confiança i reforçar el posicionament industrial del territori".
La trobada ha estat organitzada per Guild CPO Inc, una comunitat internacional orientada a l’intercanvi de pràctiques entre líders de compres i operacions. Segons la nota difosa per l’empresa, l’organització ha triat Catalunya com a espai per promoure el diàleg entre indústria, territori i talent.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya