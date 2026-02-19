Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona acull una trobada internacional del sector industrial

La jornada euneix directors generals i caps de compres i s’ha tancat amb una visita a les instal·lacions de Roberlo

Girona acull una trobada internacional del sector industrial.

Redacció

Redacció

Girona

El grup industrial gironí Briolf ha acollit aquesta setmana a Girona la cloenda del 2026 GUILD CPO EMEA Meeting, una trobada que reuneix directors generals i responsables de compres d’empreses industrials d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica.

L’esdeveniment s’ha tancat amb una Member Factory Tour a les instal·lacions de Roberlo, companyia del grup especialitzada en el desenvolupament de coatings per als sectors de la reparació de vehicles i la indústria. Durant la visita, els participants han recorregut la planta i han conegut processos de producció i criteris organitzatius de l’empresa.

En un comunicat, Briolf assenyala que "acollir una trobada d’aquest nivell a Girona és una oportunitat per demostrar que la nostra indústria té molt a dir en l’àmbit europeu i global. Obrir les portes de fàbrica és una manera de compartir coneixement, generar confiança i reforçar el posicionament industrial del territori".

La trobada ha estat organitzada per Guild CPO Inc, una comunitat internacional orientada a l’intercanvi de pràctiques entre líders de compres i operacions. Segons la nota difosa per l’empresa, l’organització ha triat Catalunya com a espai per promoure el diàleg entre indústria, territori i talent.

TEMES

