Girona supera les 9.000 hipoteques el 2025 i registra la millor dada des del 2010
L’import prestat s’enfila fins als 1.602 milions d'euros i la quantia mitjana ronda els 174.000 euros
El 2025 es va tancar a Girona amb un augment de l’activitat hipotecària, tant en nombre d’operacions com en volum de capital. Durant l'exercici es van signar a la província 9.220 hipoteques sobre habitatges, amb un import total de 1.602 milions d’euros, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadistica (INE). Això situa la hipoteca mitjana al voltant dels 174.000 euros.
La xifra suposa un augment del 25% respecte del 2024, quan se’n van signar 7.379, i també un salt clar en capital prestat: l’import total passa de 1.107 milions a 1.602 milions, és a dir, un 44,6% més en un any. En volum d’operacions, és el nivell més alt des del 2010, quan Girona va arribar a 12.710 hipoteques.
Tot i el bon balanç respecte als darrers exercicis, el mercat encara és lluny dels màxims històrics del boom immobiliari. El 2006 es van signar 32.520 préstecs hipotecaris sobre habitatges a les comarques gironines i el 2007, 27.714, xifres molt per sobre de les actuals.
87.011 hipoteques a Catalunya
Per la seva banda, Catalunya va tancar el 2025 amb 87.011 hipoteques sobre habitatge inscrites, també la dada més alta en un any des del 2010, quan n’hi va haver 94.752. En total, les firmes de préstecs per adquirir un pis o una casa han crescut un 18,41% en comparació amb l’exercici anterior, l’increment més alt en la dada acumulada de l’any des del 2021. Es tracta del segon exercici consecutiu en el qual augmenta el total d’hipoteques sobre habitatge després que el 2024 es registrés un increment de l’11,69%. Els préstecs han evolucionat a l’alça durant tot l’any i han tancat amb xifres que s’acosten als 195.000 euros per hipoteca, 23.000 més que el mateix mes de l’any passat.
En l’acumulat de l’any, el total d’hipoteques sobre habitatges ha crescut lleugerament per sobre que a la resta de l’Estat, on se n’han firmat 501.073, un 17,8% més. En totes les comunitats autònomes hi va haver increments del total d’hipoteques, segons recull l'agència ACN.
A Catalunya, l’import mitjà de les noves hipoteques per a la compra d’habitatge es va elevar un 11,6% el 2025, situant-se en 183.641 euros. El capital prestat per als préstecs de mitjana va ser de 164.491 euros el 2024. El ritme de creixement ha estat lleugerament per sota de l'espanyol, ja que la dada del conjunt de l'Estat es va situar en 163.738 euros, un 12,6% més que el 2024.
Més de 6.000 al desembre
Pel que fa al comportament del mes de desembre, el nombre d’hipoteques sobre habitatges van superar les 6.400 per primer cop des del 2009, quan van firmar-se’n 6.911, amb un creixement interanual del 25%.
Les 6.464 hipoteques registrades representen la xifra més alta del desembre en 16 anys. Tot i això, si es compara amb el mes anterior, es van firmar un 12,33% menys d’hipoteques sobre habitatges, ja que a l’octubre se’n van signar 7.373, segons ACN
L’import prestat va pujar fins als 1.258,1 milions d’euros, un 41,88% més que del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 194.634 euros, un 13,48% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003.
Es tracta del segon cop aquest any que l’import mitjà de les hipoteques ha estat per sobre durant el mes de desembre els 190.000 euros, barrera que fins ara només s’havia superat a l’octubre (190.012 euros). Només en dues ocasions (febrer 2020 i maig del 2022) hi ha hagut un import mitjà mensual superior al d’aquest mes de desembre.
Girona és la demarcació amb préstecs hipotecaris més alts
Per demarcacions, durant el mes de desembre Girona ha registrat hipoteques mitjanes més cares que Barcelona. L'import mitjà prestat se situa a màxims històrics a les comarques gironines, superant la barrera dels 200.000 euros. De mitjana, el capital prestat per a concedir una hipoteca ha sigut de 213.156 euros, 54.100 euros més que el mateix mes del 2024.
Pel que fa al nombre absolut, es van constituir 866 hipoteques, un 56% més que el desembre del 2024. La dada de l’últim mes del 2025 és la més alta d’un desembre des del 2009. L’increment respecte al novembre ha sigut del 18,3%.
Tot i ocupar el segon lloc, a les comarques barcelonines l'import mitjà prestat continua l’alça i se situa en 205.160 euros, la quarta dada més alta dels registres i la més elevada d’un mes de desembre. En la mateixa línia, Barcelona ha registrat el desembre més actiu en la signatura de préstecs hipotecaris sobre habitatges també des del 2010, amb 4.544 contractes firmats. Es tracta d'un 18,74% més que el mateix mes de l'any anterior, just en la línia de la mitjana catalana. Tot i això, ha experimentat un descens mensual del 15,35% amb relació al novembre (5.368).
A Lleida, les 282 signatures representen el desembre amb més activitat des del 2010. A més, la xifra és un 8,8% més alta que dotze mesos abans, i la variació respecte al novembre és d'una caiguda del 26,4%. L'import mitjà prestat és considerablement més baix que a Girona o a Barcelona i es queda en 127.979 euros. La quantitat dels préstecs hipotecaris ha crescut, però està per sota dels 141.700 euros del desembre del 2023.
Per últim, a Tarragona es van comptar 772 operacions durant el mateix mes, un 8,65% menys que al novembre, però un 46% més que el desembre del 2024. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre han viscut el desembre més actiu des del 2022, i l'import mitjà ha estat de 136.246 euros, un màxim des del 2008 tenint en compte només l’últim mes de l'any.
