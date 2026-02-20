El mercat immobiliari gironí accelera: la compravenda d’habitatges registra el segon millor any des del 2008
Les comarques gironines tanquen l'any amb 14.725 operacions, un 8,2% més que el 2024
El mercat immobiliari gironí ha tancat el 2025 amb 14.725 compravendes d’habitatges, segons l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta és la segona xifra més alta des del 2008, només per darrere del 2022, quan es van registrar 15.005 operacions.
El balanç del 2025 representa un increment de 1.120 compravendes respecte del 2024 (13.605), és a dir, un 8,2% més en un any. Tot i això, si es mira la sèrie històrica completa, el 2025 encara queda per sota dels nivells previs a la crisi. El 2007 -el primer registre de l'estadística de l'INE- es van comptabilitzar 16.582 compravendes, 1.857 més que l’any passat.
Del total d’operacions registrades, 3.147 van correspondre a habitatges nous, mentre que 11.578 van ser de segona mà. Pel que fa al règim, 14.133 compravendes van ser d’habitatge lliure i 592 d'habitatge protegit.
Els bons registres del 2025 pel que fa al nombre d'operacions es va acompanyar d'un increment de l’activitat hipotecària, tant en nombre d’operacions com en volum de capital. Durant l'exercici es van signar a la província 9.220 hipoteques sobre habitatges, amb un import total de 1.602 milions d’euros, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadistica (INE). Això situa la hipoteca mitjana al voltant dels 174.000 euros.
Supera les 112.500 operacions
A Catalunya, la compravenda d'habitatges tanca el 2025 amb 112.585 operacions, un 13,9% més que el mateix període de l'any passat. D'altra banda, el mercat va registrar el millor mes de desembre des del 2007, amb 8.181 operacions, un 9,9% interanual més. En comparació amb el mes de novembre, però, les operacions van baixar un 6,97%. Per demarcacions, Barcelona va concentrar 5.278 operacions al desembre, un 6,95% més que un any enrere. Girona (1.158) i Tarragona (1.292) van encapçalar els increments, amb pujades del 20,9% i del 22,2%, respectivament. Lleida va ser l’única província amb una evolució negativa (-8,3%), amb 453 compravendes, segons recull l'agència ACN.
Del total d’operacions registrades al desembre, 1.731 van correspondre a habitatges nous, un 15,5% més que un any abans, mentre que 6.450 van ser de segona mà, amb un increment interanual del 8,5%. L’habitatge usat continua concentrant la major part del mercat, amb prop del 79% de les transaccions.
Pel que fa al règim, 7.603 compravendes van ser d’habitatge lliure, xifra que representa un augment del 9,6% respecte al desembre del 2024. En paral·lel, es van formalitzar 578 operacions d’habitatge protegit, un 14,7% més en termes interanuals, tot i que amb un pes molt menor sobre el conjunt del mercat.
En el conjunt de l’Estat, la compravenda d’habitatges també va tancar desembre amb 58.271 operacions, un 10,7% més que en el mateix mes del 2024. En el global de l’any, les transaccions van augmentar un 11,5% i van superar les 714.000, la xifra més elevada des del 2007, en línia amb la recuperació sostinguda del mercat immobiliari.
