Renda 2026: el “parany” de les retencions més baixes de l’IRPF
Si cobres entre 22.000 i 35.200 euros, revisa la retenció: potser has pagat menys IRPF a la nòmina i ara tocarà regularitzar
La declaració és el moment de tancar comptes: Hisenda calcula l’IRPF anual que et correspon i el compara amb el que ja has avançat durant l’any a través de les retencions de la nòmina. Si t’han retingut menys del que tocava, la diferència pot aparèixer com un import a pagar.
El canvi normatiu que ho explica
A finals del 2022 es va aprovar una modificació del Reglament de l’IRPF (Reial decret 1039/2022) que, des de l’1 de gener del 2023, va ajustar el sistema perquè alguns treballadors tinguessin retencions més baixes. Traduït: durant l’any van cobrar més sou net, però això no garanteix que l’IRPF anual quedi completament cobert.
A qui afecta més
Treballadors entre 22.000 i 35.200 euros
És el tram on la retenció reduïda s’ha notat més. Per això, en fer la declaració, pot aparèixer l’ajust.
Quan la regularització pot ser més elevada
La “clatellada” és més probable si:
- El sou s’acosta més als 22.000 €
- Hi ha càrregues familiars (que poden haver rebaixat la retenció)
- Hi ha més d’un pagador o canvis d’ingressos durant l’any
Com evitar un import inesperat a la declaració
1) Mira el teu percentatge de retenció
Revisa el % d’IRPF a la nòmina. Si és molt baix per al teu salari, és un avís.
2) Ajusta la retenció amb l’empresa o la gestoria
Pots demanar que et retinguin una mica més perquè el pagament quedi més repartit i no s’acumuli al final.
3) Repassa canvis personals i laborals
Canvis de feina, dos pagadors, bonus o canvis familiars poden modificar el resultat. Actualitzar-ho a temps evita sorpreses.
Per què cal vigilar-ho
Cobrar més net cada mes pot semblar una bona notícia, però la Renda és la que decideix el còmput final. Si el que has avançat amb retencions és insuficient, Hisenda ho regularitza i et demana la diferència.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- El 'Far West' encara és viu a Quart