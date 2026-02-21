Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Renda 2026: el “parany” de les retencions més baixes de l’IRPF

Si cobres entre 22.000 i 35.200 euros, revisa la retenció: potser has pagat menys IRPF a la nòmina i ara tocarà regularitzar

L'IRPF a la declaració de la renda

L'IRPF a la declaració de la renda / CC0

Abril Benítez

La declaració és el moment de tancar comptes: Hisenda calcula l’IRPF anual que et correspon i el compara amb el que ja has avançat durant l’any a través de les retencions de la nòmina. Si t’han retingut menys del que tocava, la diferència pot aparèixer com un import a pagar.

El canvi normatiu que ho explica

A finals del 2022 es va aprovar una modificació del Reglament de l’IRPF (Reial decret 1039/2022) que, des de l’1 de gener del 2023, va ajustar el sistema perquè alguns treballadors tinguessin retencions més baixes. Traduït: durant l’any van cobrar més sou net, però això no garanteix que l’IRPF anual quedi completament cobert.

A qui afecta més

Treballadors entre 22.000 i 35.200 euros

És el tram on la retenció reduïda s’ha notat més. Per això, en fer la declaració, pot aparèixer l’ajust.

Quan la regularització pot ser més elevada

La “clatellada” és més probable si:

  • El sou s’acosta més als 22.000 €
  • Hi ha càrregues familiars (que poden haver rebaixat la retenció)
  • Hi ha més d’un pagador o canvis d’ingressos durant l’any

Com evitar un import inesperat a la declaració

1) Mira el teu percentatge de retenció

Revisa el % d’IRPF a la nòmina. Si és molt baix per al teu salari, és un avís.

2) Ajusta la retenció amb l’empresa o la gestoria

Pots demanar que et retinguin una mica més perquè el pagament quedi més repartit i no s’acumuli al final.

3) Repassa canvis personals i laborals

Canvis de feina, dos pagadors, bonus o canvis familiars poden modificar el resultat. Actualitzar-ho a temps evita sorpreses.

Per què cal vigilar-ho

Cobrar més net cada mes pot semblar una bona notícia, però la Renda és la que decideix el còmput final. Si el que has avançat amb retencions és insuficient, Hisenda ho regularitza i et demana la diferència.

