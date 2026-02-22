Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat "accessible"
Un informe de la Càtedra Grup Tecnocasa – Universitat Pompeu Fabra afirma que el 2025 ha estat "un dels anys més difícils" de l’última dècada per accedir a un préstec hipotecari
Girona se situa dins la franja "accessible" per comprar un habitatge amb hipoteca, segons un estudi de la Càtedra Grup Tecnocasa – Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’indicador que utilitza el treball, la Ratio d’Accés Hipotecari (RAH), dona a Girona un 74%, un nivell que —segons la classificació dels autors— indica que, amb la renda mitjana per llar, una família podria assumir la hipoteca tipus sense superar els criteris de prudència que acostumen a aplicar els bancs.
L’estudi calcula la hipoteca necessària assumint que es finança el 80% del preu de l’habitatge, a 25 anys, i aplicant el llindar habitual d’endeutament: que la quota no superi el 30% dels ingressos. La RAH és, en essència, la relació entre la renda mínima necessària per entrar en aquests paràmetres i la renda mitjana real de cada ciutat. Per això, quan la RAH supera el 100%, vol dir que una llar mitjana no arribaria a l’operació sense excedir el 30% d’esforç. En el cas de Girona, el 74% la manté còmodament per sota d’aquest llindar i també per sota del 80% que marca el pas cap a la franja "poc accessible", segons l'estudi.
La fotografia actual contrasta amb la que oferia Girona en plena bombolla immobiliària. A la comparativa històrica que inclou el mateix informe, la ciutat de Girona apareix el 2007 amb una RAH del 147%, és a dir, dins la categoria "d’accessibilitat limitada". Dit d’una altra manera, amb els estàndards actuals de risc, una família amb renda mitjana hauria necessitat ingressos molt per sobre de la mitjana per obtenir una hipoteca mitjana.
Un 2025 complicat a moltes ciutats
Més enllà del cas gironí, l’estudi conclou que el 2025 ha estat "un dels anys més difícils" de l’última dècada per accedir a una hipoteca en moltes poblacions. A escala estatal, la RAH se situa en el 85%, en zona de "poc accessible" (entre el 80% i el 100%), és a dir, a prop del llindar a partir del qual les llars mitjanes comencen a quedar fora del mercat hipotecari.
L'estudi identifica cinc ciutats en estat "crític" (RAH per sobre del 100%): San Sebastián (144%), Palma (138%), Madrid (133%), Barcelona (124%) i Màlaga (113%). Bilbao queda pràcticament al límit, amb un 99,7%.
Preus a l’alça i hipoteques més grans
La publicació de l’estudi arriba en un context de forta pujada del preu de l’habitatge usat, segons l'informe. L'estudi situa l’increment en un 15,34% interanual al segon semestre del 2025, amb el metre quadrat a 3.338 euros, i assenyala que els nivells són similars als de principis del 2006. Barcelona i Madrid lideren els valors més elevats, mentre que Getafe registra la pujada interanual més forta en el període analitzat i Talavera de la Reina, el preu més baix, amb el metre quadrat en 1.073 euros.
Aquesta escalada també es trasllada a la hipoteca mitjana, que creix un 16,8% fins als 154.530 euros. A les comarques gironines, segons les dades de l'INE, la hipoteca mitjana es va situar l'any passat al voltant dels 174.000 euros. Paral·lelament, Tecnocasa atribueix la pressió sobre els preus a un desequilibri persistent: el 2025 la demanda creix un 30% (i un 72% en dos anys), mentre que l’oferta baixa un 16%, fins al punt que, de mitjana, cada habitatge tindria set possibles compradors.
