Alzamora Group supera els 80 milions d’euros de facturació i accelera l’expansió internacional
El grup té presència productiva a Espanya, Portugal i el Regne Unit i activitat en més de 20 països
Alzamora Group, companyia especialitzada en solucions d’embalatge de cartró amb seu a Olot, ha tancat el 2025 amb una facturació consolidada superior als 80 milions d’euros. Segons informa la companyia en una nota de premsa, això representa un creixement del 48,1% respecte del 2023, en contrast amb el 4,6% de creixement mitjà que atribueix al sector europeu de l’embalatge.
La firma explica que durant l’exercici ha consolidat la seva estructura industrial internacional, amb presència productiva a Espanya, Portugal i el Regne Unit, i activitat comercial en més de 20 mercats. El grup està integrat per Alzamora Packaging (Olot), Novotipo Packaging (Lisboa) i Offset Print & Packaging (Londres), aquesta última incorporada a finals del 2024 com a part de l’estratègia d’expansió.
El grup també destaca el paper d’Alzamora System Carton Box, el seu centre propi d’automatització, des d’on desenvolupa solucions combinades de maquinària i embalatge orientades a facilitar la implantació de nous formats, optimitzar processos i millorar l’eficiència productiva dels clients. La companyia subratlla que aquest model integrat li permet oferir solucions personalitzades amb estructures innovadores i una àmplia varietat d’acabats, amb criteris de sostenibilitat incorporats des del disseny.
Mercat "en plena transformació"
En aquest context, Alzamora Group emmarca el creixement en un mercat "en plena transformació" i assenyala l’impacte dels marcs normatius europeus. "L’avenç del Reglament Europeu d’Envasos i Residus d’Envasos (PPWR) i la restricció progressiva dels plàstics d’un sol ús estan accelerant la demanda de solucions reciclables, monomaterial i eficients", afirma Josep M. Berga, co-CEO d’Alzamora Group.
La companyia també posa el focus en la diversificació sectorial del negoci, amb desenvolupaments per a alimentació i begudes, perfumeria i cosmètica, farmàcia, llar, tecnologia, tabac, lactis, avicultura i congelats, entre d’altres, en col·laboració amb marques nacionals i internacionals.
Pel que fa a inversions, el grup assegura que el 2025 ha intensificat l’aposta per tecnologia, automatització i R+D per millorar l’eficiència industrial i reforçar la competitivitat. Entre les actuacions, cita la incorporació d’una nova màquina de troquelar, la implementació de sistemes AGV per a la logística interna, projectes d’automatització i robotització de plantes i la implantació de nous programaris de producció per optimitzar fluxos i augmentar la capacitat operativa.
El grup compta actualment amb més de 300 professionals i es troba en mig de l'execució del seu Pla Estratègic 2025–2027, orientat a consolidar el creixement a Europa i reforçar el seu posicionament en embalatge de cartró sostenible.
