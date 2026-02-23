Rob Surgical
Un dels primers robots per a cirurgia de la UE es fabrica a BCN
La companyia ultima els tràmits per a l’arribada de la màquina al mercat. Testada sobretot en intervencions urològiques, l’empresa està treballant per ampliar-ne l’ús
Paula Clemente
El problema era clar: al món hi ha 8.000 robots per portar a terme cirurgies i tots estan concentrats als hospitals de més volum. Una màquina d’aquest tipus –generalment, el model nord-americà Da Vinci– costa entorn de 2 milions d’euros, té unes despeses corrents molt elevades i requereix una alta complexitat hospitalària. Però, és clar, els seus beneficis són molt alts per al pacient, per al cirurgià i per a l’hospital.
"Hi ha una demanda bestial per a aquesta tecnologia", simplifica Carlos Vives. Ell forma part de l’equip que pilota Rob Surgical, una empresa catalana –fundada pels doctors Alícia Casals, Josep Amat, Manel Frigola i l’emprenedor Jaume Amat– que fa anys que treballa en la solució: un robot igual de bo, però més barat, modulable i, conseqüentment, fàcil de transportar. És un dels pocs que s’està desenvolupant a la Unió Europea (UE); l’únic, remarquen els seus creadors, impulsat amb capital privat. "Es tracta d’una solució que es pot integrar amb l’equip dels hospitals, que requereix menys inversió per part de l’hospital i que redueix els mòduls gairebé al mínim", explica Vives. Els aparells de Rob Surgical són tot just robot i consola. "És una solució itinerant, portàtil", remarca.
Projecte universitari
Vives es va incorporar al projecte per ser part de Scranton, la firma d’inversió de la família Grífols i propietària parcial d’altres conegudes companyies com Juvé i Camps. El fons va invertir en Rob Surgical el 2019, quan era pràcticament "un projecte universitari" –és una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec)– i l’ha anat dotant de fons des d’aleshores per ajudar-la a créixer fins al que és ara: una companyia preparada per arribar al mercat amb uns 50 treballadors i a la qual els Premis Empresa de l’Any d’EL PERIÓDICO i Banc Sabadell han reconegut amb el guardó Empresa Indústria 4.0 del 2025.
L’any passat va marcar un abans i un després per a l’empresa. Per començar, va fitxar un nou conseller delegat de llarga trajectòria en l’univers medtech (tecnologia mèdica). Mario Ferradosa, el nou primer executiu de Rob Surgical, ha fet més de 35 anys de carrera a Johnson&Johnson, per exemple. Això, juntament amb el fet que Vives (originalment part de l’equip inversor) exerceixi un càrrec relacionat amb l’estratègia corporativa i financera de l’empresa, dona compte que l’objectiu actual és estructurar la companyia per fer-la molt més robusta.
A més, han ampliat les seves instal·lacions al reservar un espai al DFactory, edifici del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) dedicat a la indústria 4.0. Ara per ara, conserven les seves oficines, àrees d’R+D i fabricació, al Prat de Llobregat, però el pla és acabar tenint tota la seva infraestructura a la Zona Franca.
En aquest moment, Rob Surgical espera els últims permisos per poder començar a vendre. Contempla dues formes d’ingrés, tant vendre tot el robot a l’hospital, com que aquest tipus de centres mèdics el lloguin per un període determinat de temps. Per exemple, que operin una setmana al mes amb aquest robot. "Ho tenim tot a punt per escalar", afirma Vives, en relació amb el fet que, una vegada rebin llum verda, serà tan senzill com començar a acoblar i disposar de tants robots com necessitin.
Mentre no arriba aquest tret de sortida, treballen en noves versions del robot. "Hem treballat moltes iteracions per tenir un model que funcioni, aquest robot ja ha demostrat seguretat en diferents cirurgies, principalment en urologia, així que el que estem treballant abans de fer el llançament oficial al mercat és expandir-ne l’ús per a cirurgies ginecològiques i intervencions de cirurgia general", explica.
"Estem aprofitant aquest lapse de temps per reforçar, millorar i posar noves capes de tecnologia al sistema", conclou. Pensa a aplicar la IA perquè el mateix robot reconegui teixits o millori la tasca del facultatiu amb qualsevol tipus de dada útil durant i després de l’operació.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros