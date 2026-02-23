Superlativa Botanicals
Democratitzar la cura mental des de la farmàcia
Fundada el 2019 per Teresa Pueyo, l’empresa aposta per integrar la fitoteràpia en el dia a dia per reduir l’estrès i l’ansietat
Sabina Feijóo Macedo
Primer va ser l’estrès, un denominador comú entre els professionals de la inversió de risc (o venture capital segons l’argot especialitzat). Després, dos embarassos i els respectius postparts. Una concatenació d’experiències personals van ser les que van portar Teresa Pueyo a replantejar-se la seva carrera a Singapur i a iniciar una recerca que acabaria convertint-se en empresa. Així va néixer Superlativa Botanicals, una start-up que pretén democratitzar la fitoteràpia –l’ús de plantes medicinals per millorar la salut– i acostar-la al canal farmàcia amb un llenguatge més pròxim a la ciència que a la tradició.
"Si em va ajudar a mi, ¿per què no a la resta?", resumeix aquesta emprenedora. A l’Àsia, explica, les solucions basades en plantes tenen una tradició investigadora més antiga, mentre que a Occident s’ha prioritzat històricament la síntesi química. "No ho veiem com una cosa alternativa, sinó complementària". La clau és traslladar aquesta visió a un mercat on el consumidor demana eficàcia mesurable.
En aquesta tasca, el context hi juga a favor. Primer, perquè la conversa pública sobre benestar psicològic ha deixat enrere molts tabús i "s’ha convertit en una prioritat". Segon, perquè el consum de psicofàrmacs mai havia sigut tan elevat. Segons l’OCDE, Espanya és el país amb més consum de benzodiazepines del món. I el 2022, es va situar com el tercer de la UE amb més consum d’antidepressius.
Aquests factors han portat a reobrir el debat sobre alternatives complementàries i estratègies preventives. I és aquí on Superlativa Botanicals es vol posicionar. ¿Significa això que es promouen com la cura definitiva de l’estrès i l’ansietat? "En absolut. La salut mental és un problema polièdric. Nosaltres aportem un gra de sorra, no pretenem ser la cura de l’estrès ni de l’ansietat", afirma Pueyo.
Superlativa va néixer a finals del 2019 amb fons propis, es va consolidar el 2020 i va llançar els seus primers productes el 2021. Ara és distingida com a Millor Start-up de l’Any en els premis que EL PERIÓDICO organitza junt amb el Banc Sabadell, una categoria que per segon any consecutiu es decideix per votació popular. Des de l’inici, assegura la seva fundadora, l’objectiu va ser validar el negoci amb investigadors i assajos clínics. Per a això, la companyia ha impulsat dos estudis de la mà de l’Institut del Son, liderat pel doctor Antoni Esteve, on mesuren paràmetres psicològics i físics en pacients clínics.
L’empresa defensa aquest esforç com un diferencial. I espera que més grups segueixin la línia. No és fàcil, diu, perquè les fórmules no poden patentar-se fàcilment i es requereixen forts desemborsaments inicials. "Com més investigació i competència existeixi, més a prop estarem de comprendre millor el problema", assegura.
Duplicar la xifra
La companyia és present en més de 1.500 punts i va superar les 400.000 unitats venudes el 2025. Si l’any passat van facturar 2,5 milions, per a aquest 2026 esperen duplicar la xifra. En paral·lel, l’entrada del fons Iris Ventures el 2024 va permetre reforçar la inversió en R+D i preparar llançaments, com un suplement d’acció ràpida. La seva oferta gira entorn de dos productes principals per a estrès i ansietat –un d’ús diari i un altre per a pics concrets– a més de referències enfocades a símptomes associats com digestió, pell, equilibri hormonal i inflor.
