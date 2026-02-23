Grup Focus
La firma celebra 40 anys pensant en Gènesis, el seu teatre i escola
Grup Focus s’ha convertit en una destacada empresa privada en la producció d’espectacles. El setembre del 2028 espera alçar el teló d’una sala amb 500 butaques
Marta Cervera
Grup Focus celebra els 40 anys en plena expansió i premis que reconeixen la iniciativa del seu president, Daniel Martínez de Obregón, fundador d’aquesta empresa que des dels seus inicis, el 1986, ha compaginat els serveis tècnics amb la seva passió per la cultura i el teatre.
L’origen de Focus, un potent grup que avui engloba 18 empreses, sorgeix d’una cèl·lula: el grup aficionat Gènesis Teatral del Turó de la Peira. Els mateixos que van crear la companyia, que carregaven i descarregaven la furgoneta quan sortien bolos, són els fundadors de Focus: Daniel Martínez i la seva dona, Amparo Martínez, Jordi González i Ángel Torrecillas.
Grup Focus s’ha convertit amb el temps en una important empresa privada de capital espanyol que destaca en la producció i exhibició d’espectacles. Gestiona quatre teatres, l’històric Teatre Romea, on Joel Joan aviat assumirà el repte de Vània, i el no menys famós Teatre Goya, on Federico García Lorca va estrenar Mariana Pineda protagonitzada per Margarita Xirgu. També el Teatre Condal, al Paral·lel, que han convertit en la casa del musical, on actualment triomfa una moderna versió de Germans de sang i La Villarroel, on s’acaba d’estrenar una nova producció d’Els fills, de Lucy Kirkwood, interpretada per un trio d’asos: Mercè Arànega, Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau. Focus també és a Madrid des de fa anys, on, junt amb Pentación, va adquirir el teatre La Latina. El grup ha expandit el seu negoci també a l’audiovisual, amb base a Madrid i Barcelona.
I en un parell d’anys Focus espera tenir a punt Gènesis, la seva primera sala de propietat a Barcelona. La construirà a la seva seu del Poblenou, que es transformarà i ampliarà per acollir no només les oficines de l’empresa, sinó també un modern teatre amb un aforament de 500 places i una escola d’arts escèniques per a 600 alumnes, que formarà des de tècnics en llum i so fins a actors i directors.
Focus ja ha posat en marxa el relleu generacional. Ho demostra el nomenament d’Isabel Vidal com a CEO, una treballadora de la casa que va començar venent entrades i ara pilota l’empresa que presideix Martínez. Focus vol perdurar en el temps. Per a això, continuaran atents als grans noms de l’escena i amb l’antena posada per sintonitzar amb els nous talents i tendències. Però ja se sap la dita: "There is no business like show business" (No hi ha negoci com l’espectacle). L’última paraula la té el públic, i Focus s’està esforçant a atendre els amants del teatre amb diferents iniciatives, com Grans Teatrerus i el Congrés Internacional d’Espectadors.
Referent del sector
En aquestes quatre dècades, Focus s’ha convertit en un referent en el sector, i no només com a productor i exhibidor d’espectacles en directe. Aquesta societat anònima, blindada a l’entrada de capital aliè, amb 52 accionistes, té una facturació que ronda els 67 milions i té al seu càrrec 400 nòmines. Tot va començar amb Gènesis, aquest grup amateur de Barcelona que donarà nom al nou teatre i a l’escola de Focus. Un ambiciós projecte, amb una inversió d’11 milions, que té previst alçar el teló el setembre del 2028.
