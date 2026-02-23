Les famílies compren la carn de porc més cara que abans del brot de pesta africana
El quilo de llom filetejat supera els 6 €, la costella els ronda i l’animal viu surt a 1 €/kg
Eduardo Bayona / Segre
Les famílies estan comprant la carn de porc més cara que abns que es declarés el brot de PPA (pesta porcina africana) que ha desplomat les cotitzacions del porcí viu i els ingressos dels productors autònoms i les integradores de bestiar. El preu de la carn de porc a les granges, abans que els animals vagin a l’escorxador, ha caigut d’1,50 €/kg a l’octubre i 1,39 €/kg al novembre a 1,01 €/kg al gener, la qual cosa implica sengles descensos del 32,7% i el 27,3% en funció del mes que es prengui com a referencia, segons ressenya l’IPOD, l’Índex de Preus Origen-Destinació que elabora l’organització agrària COAG.
En aquell període, el preu mitjà a les botigues ha pujat de 6,52 €/kg a l’octubre i 6,67 €/kg al novembre a 6,75 €/kg al gener. Aquests augments, del 3,5% i l’1,2%, reflecteixen l’evolució divergent dels preus de venda al públic i de la matèria primera.
Els preus de les principals cadenes d’alimentació apunten a la mateixa direcció que l’IPOD: el llom filetejat surt a una mitjana de 7,27 €/kg amb una forquilla de 6,55 a 7,90, la costella està a 5,62 €/kg, amb un ventall de 3,69 a 6,45, i la peça de llom sense treballar cotitza a 4,87 €/kg, amb els extrems a 4,25 i 5,72.
Qui està millorant els marges?
Si el preu de la matèria primera baixa i el de producte acabat puja, resulta obvi que algun esglaó de la cadena alimentària del porc està millorant els marges, és a dir, que algú està obtenint més ingressos que abans de la pesta per la seua intervenció en la mateixa etapa del procés.
Fonts de Mercolleida situen aquesta millora de marges als escorxadors (la indústria) i el comerç (la distribució). “L’escorxador compra més barat i ven a preus similars als d’abans, o una mica inferiors en algun cas, i la distribució està aguantant el marge a tot Europa. No hi ha ofertes per al consumidor.”
Els productors coincideixen. “El que està clar és que el granger amb bestiar propi no està guanyant”, explica en aquest sentit Rossend Saltiveri, responsable de porcí d’Unió de Pagesos, que situa l’absorció dels marges als escorxadors i les botigues.“El que és lògic seria que baixés per al consumidor, però si passa això serà difícil que després, si s’ajusta l’oferta i falta gènere, puguem recuperar-nos”, anota.
La posició de la distribució té dos causes: hi ha més gènere disponible pel gripatge de les exportacions per la PPA i la demanda de carn de porc es manté, amb el quilo de vedella i de corder per sobre de 22 euros, el conill a més de 8 i el pollastre (3,50) com a únic competidor de la cansalada.
Des d’Asedas, la patronal dels supermercats, i Interporc, l’organització interprofessional del porcí de capa blanca, van declinar oferir la seua anàlisi.
Creix l'emmagatzematge de carn
Una altra cosa és que en aquest escenari la indústria hi guanyi diners. “Estem llogant fred. Les empreses emmagatzemen gènere perquè els tornen contenidors” de països com per exemple Mèxic, el Japó i les Filipines, que sumaven un trenta per cent de les exportacions, assenyala Ignasi Pons, secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies.
Mèxic i Ucraïna han deixat de comprar embotit espanyol. “No s’absorbeix la producció, i la situació ens afecta a tots. Ningú en surt indemne. La PPA és un problema de tota la cadena”, afegeix.
