Mapfre estrena imatge corporativa en una trobada a Girona

La trobada l’ha encapçalat Mercè Donadeu, que ha assumit la direcció regional de Catalunya Nord

Mapfre presenta la nova identitat corporativa a Girona.

Mapfre presenta la nova identitat corporativa a Girona. / Mapfre

Redacció

Redacció

Girona

Mapfre ha presentat a Girona la seva nova identitat corporativa en una trobada amb empresaris, representants institucionals i clients. L’acte l’ha encapçalat Mercè Donadeu, que ha assumit la direcció regional de la companyia a Catalunya Nord, que inclou Girona, Lleida i el nord de la província de Barcelona.

Segons ha explicat l’empresa, el canvi d’imatge ja s’ha començat a veure en diversos edificis i canals digitals i s’ha d’anar desplegant "de forma progressiva" a la resta d’espais. Mapfre ha vinculat aquesta actualització a la voluntat de mantenir el "llegat" de l’organització mentre renova la seva identitat visual.

En la presentació, Donadeu ha repassat el pes del negoci a Catalunya i a la demarcació de Girona. "La companyia compta amb 392 oficines i més de 720.000 clients", ha exposat. També ha afegit que "l’any 2025, les primes de Mapfre a Girona van pujar gairebé 73 milions d’euros, amb un creixement del 6,8%".

Per línies d’activitat, l’asseguradora ha indicat que a Girona té "54.000 vehicles assegurats", que en l’àmbit de la llar supera "els 28.000 clients" i que en salut compta amb "més de 7.000 assegurats". A més, ha afirmat que "més de 4.000 empreses de Girona confien a Mapfre".

